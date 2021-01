Vectra: Netflix w prezencie na rok i dekoder Smart 4K we wszystkich pakietach telewizji cyfrowej

Od połowy stycznia na klientów Vectry czeka specjalna promocja, w której mogą otrzymać w prezencie nawet do roku dostępu do serwisu Netflix. Co więcej, dekoder Smart 4K z Android TV, do tej pory oferowany wyłącznie w usługach TV Smart i Smart Multiroom, jest od teraz dostępny dla znacznie szerszego grona klientów we wszystkich pakietach usługi telewizji cyfrowej Vectry.

Przez najbliższe miesiące klienci, którzy wybrali lub wybiorą usługi oferowane przez operatora Vectra, otrzymają w prezencie dostęp do Netfliksa nawet na rok. Promocyjna oferta dostępna jest do 15 kwietnia, ale Netflix w prezencie od Vectra można uruchomić do 30 lipca 2021 r.

Prezent można wykorzystać także na dekoderach Vectra z aplikacją Netflix – Smart 4K, a już wkrótce na urządzeniach ADB 4730 CD (Dekoder HD z VOD) i ADB 4730 CDX (Dekoder HD z nagrywarką i VOD) – z serwisu można skorzystać, zakładając nowe konto lub logując się na już istniejące konto Netflix.

Dostęp w prezencie nawet na rok dotyczy Planu Standard, ale użytkownik może w dowolnym momencie zmienić plan Netflix na Podstawowy lub Premium, co spowoduje odpowiednio wydłużenie lub skrócenie okresu promocyjnego.

Po tym czasie opłata miesięczna za subskrypcję Netflix będzie mogła być doliczana do rachunku Vectra dzięki usłudze „Płacę z Vectra – Netflix” . W przypadku użytkowników, którzy już wcześniej korzystali z serwisu, przywrócona zostanie poprzednia metoda płatności. Z dostępu do Netflix można zrezygnować w dowolnym momencie.

Dekoder Smart 4K dla wszystkich

Serwis Netflix dostępny jest bezpośrednio na najnowszym urządzeniu, które od października 2020 r. znajduje się w ofercie Vectra – dekoderze Smart 4K.

Do tej pory urządzenie dostępne było wyłącznie w ofertach TV Smart i Smart Multiroom, teraz będzie dostępne dla nowych, jak i na obecnych klientów w podstawowej ofercie telewizji cyfrowej (czyli z pakietami Stalowy, Srebrny, Złoty, Platynowy) – z dostępem do ponad 200 kanałów TV i wszystkimi funkcjami. Klienci mający te urządzenia będą mogli uruchomić Netflix za pomocą dedykowanego przycisku na pilocie.

Źródło tekstu: Vectra