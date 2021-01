Nexera kupuje światłowody świętokrzyskiej Symetry

28 grudnia 2020 roku Nexera zakupiła sieć światłowodową zlokalizowaną w województwie świętokrzyskim: w Busku-Zdroju, Pińczowie i miejscowościach ościennych. W wyniku podpisanej umowy, infrastruktura Nexery została rozszerzona o ponad 94 kilometry sieci światłowodowej, w zasięgu której znajduje się niemal 5000 gospodarstw domowych. Co ważne, dotychczasowi abonenci nadal będą mogli korzystać z usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Symetrę.

Realizujemy obecnie ważny dla Polski projekt budowy światłowodowej sieci dostępowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ale nasze ambicje sięgają dalej. Sieć budowaną z wykorzystaniem środków publicznych, rozszerzamy dzięki środkom własnym. W roku 2020 zrealizowaliśmy trzy transakcje zakupu światłowodowych sieci FTTH zapewniających łącznie dostęp do ponad 25 000 gospodarstw domowych. Potwierdza to, że innowacyjne modele współpracy z dotychczasowymi właścicielami kupowanych przez nas sieci, pozwalające im nadal współpracować z nami jako detaliczny operator wirtualny albo całkowicie zakończyć dotychczasową działalność, sprawdzają się. W 2020 roku przeprowadziliśmy transakcje w obu tych modelach, co pozytywnie nastraja nas na działania w roku 2021. W najbliższych latach planujemy zapewnić ponad milionowi gospodarstw domowych dostęp do światłowodowej sieci Nexery, a tym samym umożliwić szeroki wybór ofert naszych partnerów detalicznych. Będziemy do tego celu dążyć nie tylko poprzez budowę sieci, ale też poprzez nabywanie i integrację istniejącej infrastruktury. Zakup sieci od Symetry jest potwierdzeniem konsekwentnej realizacji tej strategii i istotnym krokiem przybliżającym nas do celu.