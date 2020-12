Orange ma już 700 tys. klientów światłowodu

Julien Ducarroz, prezes Orange Polska, poinformował na Twitterze, że liczba pozyskanych przez operatora klientów oferty światłowodu wynosi już 700 tys. Pomarańczowym „światełkiem” można by opasać Ziemię 3,5 razy.

Więcej na temat rozwoju usługi światłowodu w Orange napisał na firmowym blogu rzecznik operatora – Wojtek Jabczyński. Z wpisu wynika, że Orange Światłowód dociera do 153 miejscowości w całym kraju, korzysta z niego już ponad 700 tys. klientów, a w zasięgu znajduje się 4,9 mln gospodarstw domowych.

Gdyby pokusić się o ułożenie wszystkich światłowodów operatora jeden za drugim, można by okrążyć w ten sposób Ziemię 3,5 razy. Tzw. długość trasowa światłowodów Orange Polska to ok. 140 tys. km, tymczasem obwód Ziemi ma 40 tys. km.

Jak podaje rzecznik Orange, zauważalna jest rosnąca popularność światłowodów wśród mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi. W takich miejscach korzysta z niego blisko co piąte gospodarstwo domowe, znajdujące się w zasięgu. Dla porównania, w połowie tego roku, w całej sieci światłowodowej Orange Polska, wskaźnik nasycenia wyniósł ok.14 proc.

W małych miejscowościach Orange prowadzi inwestycje własne, a także będące częścią programu POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Operator zapowiada, że wiele z nich będzie kontynuowanych w przyszłych latach i zdradził, że Orange Polska inwestuje w rozbudowę sieci światłowodowej rocznie od 700 do 800 mln zł.

Jak ocenia Wojtek Jabczyński, na większe zainteresowanie światłowodami wpływ ma pandemia. W sieci stacjonarnej Orange Polska, w pierwszych dniach lockdownu i masowym przejściu na zdalną pracę oraz naukę, ruch w szczytowym momencie zwiększył się o ponad połowę. Jesienią podczas drugiej fali COVID-19 skok był mniejszy, ale również znaczący.

Rzecznik operatora zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt inwestycji – ochronę środowiska. Uśrednione zużycie energii elektrycznej na klienta światłowodu Orange jest od kilku do kilkunastu razy niższe niż w technologii wykorzystującej miedź. Jednocześnie w tej chwili, aby zapewnić szybki internet światłowodowy, operator potrzebuje czterokrotnie mniej energii na jednego klienta, niż w 2015 roku, kiedy ta technologia była wprowadzana na rynek.

