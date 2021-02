Happy Hours w aplikacji Mój Orange. Trzeba się spieszyć, bo to tylko dwie godziny!

Orange nie ustaje w promocjach dla użytkowników aplikacji Mój Orange. Operator nie tylko przygotował dwie okazje z darmowymi paczkami 5 GB – na tłusty czwartek i na walentynki – ale także ogłasza dziś Happy Hours.

Happy Hours w wydaniu Orange przypominać ma popularną ofertę tego typu w barach i klubach. Na podobnych zasadach akcja operatora będzie się odbywać w aplikacji Mój Orange.

Co można zyskać? W określonym i krótkim przedziale czasowym będzie można dostać voucher na kupno nowego smartfonu. Do wyboru są dwa modele: Huawei P40 Lite 5G lub Oppo A73, a dzięki ofercie Happy Hours będzie je można kupić o 100 zł taniej. W przypadku pierwszego telefonu będzie to więc wydatek 1549 zł, a w przypadku drugiego – 1099 zł. Telefony oferowane są na raty w opcji bez abonamentu. Rabat będzie przyznawany w rozłożeniu na 20 rat, czyli po 5 zł na miesiąc.

Ogłoszona dziś akcja Happy Hours rozpoczyna się o godzinie 19 i potrwa zaledwie do godziny 21. Będą więc tylko dwie godziny na odebranie kodu, na szczęście nie trzeba od razu kupować telefonu.

Żeby skorzystać z tej oferty, trzeba się zalogować do aplikacji Mój Orange, przejść do zakładki Dla Ciebie i tam, w szczegółach oferty „Happy Hours”, odebrać kod rabatowy. Można z niego skorzystać od razu, ale na szczęście nie jest to konieczne – na decyzje jest czas do godziny 23:59 w dniu 14 lutego. Zakupu można dokonać w sklepie operatora pod adresem: https://www.orange.pl/sklep.

Oferta oraz kod rabatowy będą widoczne wyłącznie dla tych klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie przez Orange informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

