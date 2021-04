Orange Polska zapowiada redukcję emisji CO2 i więcej energii ze źródeł odnawialnych

Orange Polska ogłasza cele klimatyczne i zobowiązuje się je zrealizować, by zminimalizować wpływ działalności na środowisko naturalne. Operator do 2025 roku zmniejszy swoje emisje CO 2 aż o 65% oraz zdecydowanie zwiększy wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – do co najmniej 60%.

Operator zapowiada, że jego nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto (Net Zero Carbon) najpóźniej do 2040 roku, dziesięć lat przed celami klimatycznymi UE w Strategii Zielonego Ładu czy rekomendacjami GSMA dla operatorów telekomunikacyjnych.

W Orange wierzymy, że postęp technologiczny musi być dostępny dla wszystkich, ale nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Przyjmujemy odpowiedzialność za nasz wpływ na klimat. Wyznaczyliśmy sobie konkretne, ambitne cele i wiemy, że będziemy z nich rozliczani. Inwestujemy w nowe, energooszczędne i bardziej wydajne technologie jak np. światłowód, szukamy też zielonych źródeł energii

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

W pierwszym okresie działań, do 2025 roku, Orange Polska zmniejszy emisje CO 2 w zakresach 1 i 2 Protokołu GHG (tj. bezpośrednie i pośrednie emisje własne) aż o 65% w porównaniu do roku 2015. Osiągnięcie celu będzie możliwe przede wszystkim dzięki zwiększaniu udziału energii odnawialnej w strukturze energetycznej – do co najmniej 60% w roku 2025. Operator przyspiesza także działania zmierzające do redukcji emisji w całości łańcucha dostaw, tj. z uwzględnieniem dostawców i klientów (tzw. zakres 3).

Orange Polska wdraża ponadto zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, starając się redukować ślad klimatyczny w całości łańcucha wartości: odkupuje starsze modele smartfonów, a niesprawne telefony komórkowe przyjmuje do recyklingu w każdym salonie. Operator co roku odnawia i kieruje do ponownego wykorzystania kilkaset tysięcy modemów i dekoderów, wprowadza też innowacje w swoich urządzeniach wydłużające ich życie oraz redukujące zużycie energii. Sieć pracuje też nad rozszerzeniem oferty sprzedaży odnawianych smartfonów.

