Składaki wracją do gry w Europie. Samsung i Honor szykują wielki pojedynek

2024 – przełomowy rok dla składaków

Choć składane smartfony to wciąż nisza, ich sprzedaż w Europie w 2024 roku wzrosła aż o 37% rok do roku. Największy skok odnotowały urządzenia w formie książki – wzrost wyniósł 60%. Nadal jednak ich udział w całym rynku nie przekroczył 1%. Klienci wciąż mają obawy o cenę, trwałość i praktyczne zastosowanie.

Prawdziwym katalizatorem okazała się rosnąca konkurencja. Jeszcze w 2022 roku Samsung miał niemal monopol w Europie i odpowiadał za 98% sprzedaży składaków typu "book". Rok później jego udział spadł do 73%, bo na rynek weszły takie marki, jak Honor, Google, OnePlus czy Tecno.

Honor przyspiesza, Samsung traci grunt

Największym wygranym 2024 roku był Honor. Modele Magic V2 (nasz test) i Magic V3 (nasz test) zdobyły razem 34% rynku, a sprzedaż wzrosła aż o 377% rok do roku. Zwłaszcza Magic V3 był głośnym sukcesem – najcieńszy i najbardziej wytrzymały składak w Europie, z mocną baterią i topowym aparatem.

Samsung tymczasem borykał się z zarzutami o brak większych innowacji w serii Galaxy Fold. To sprawiło, że część klientów zaczęła szukać alternatyw.

2025: wielki rewanż Samsunga i riposta Honora-a

Latem 2025 roku Samsung odpowiedział modelem Galaxy Z Fold7 (nasz test). To jego najlżejszy i najcieńszy składak w historii – 4,2 mm grubości i 215 gramów masy. Do tego doszły ulepszony aparat i nowe funkcje Galaxy AI. To model, który ma zatrzymać odpływ klientów.

Ale Honor nie odpuszcza. Już 28 sierpnia do Europy wejdzie Magic V5 (nasz test). Jeszcze cieńszy niż Fold7 (4,1 mm, ale tylko na papierze), z potężną baterią 5820 mAh, szybszym ładowaniem i mocniejszym zawiasem Super Steel Hinge. W dodatku ma lepszą ochronę przed wodą – IP59 kontra IP48 w Samsungu. Pojedynek tych dwóch gigantów zapowiada się bardzo ciekawie.

Apple zmieni rynek w 2026?

W 2026 roku składane smartfony mogą dostać nowy impuls. Według przecieków Apple wprowadzi swoje pierwsze urządzenie z tej kategorii. Najpierw trafi ono na największe rynki premium, w tym Europę Zachodnią. Dzięki lojalnej bazie użytkowników i wysokiej pozycji w segmencie premium, Apple może znacząco przyspieszyć adopcję składaków.