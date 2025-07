Honor przyłapany na kłamstwie? Magic V5 wcale nie jest najcieńszy

Walka na milimetry i na marketing

Zdemaskowane przez wideo

Co się więc stało? Otóż Honor sprytnie "pominął" w pomiarach kilka elementów konstrukcyjnych, między innymi folię ochronną ekranu oraz wystający moduł aparatu. Choć pomijanie obiektywu to dość powszechna praktyka, ignorowanie warstw ochronnych ekranu to już spore nadużycie.