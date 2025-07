Honor Magic V5 coraz bliżej Polski. Premiera za tydzień

Z oficjalnej zapowiedzi wiadomo, że Honor Magic V5 na początek trafi do Malezji, co nastąpi 15 lipca 2025 r. Z innych doniesień wynika jednak, że smartfon wkrótce po tym zacznie wchodzić na kolejne rynki, w tym także do Europy. Honor utworzył już oficjalne strony zapowiadające dostępność telefonu w Wielkiej Brytanii czy Niemczech i co najważniejsze – w Polsce. Wiadomo już, że będzie u nas dostępny w kolorze czarnym, białym i złotym.