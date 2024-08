Rok temu byłby hitem. Testujemy Honor Magic V2

Honor Magic V2 to na pozór jeden z wielu składanych smartfonów, które znajdziemy w polskich sklepach. Czy warto go kupić?

Honor Magic V2 to składany smartfon, który do polskich sklepów trafił z dużym opóźnieniem względem światowej premiery. Mimo to może się pochwalić obiecującą specyfikacją oraz kompaktowymi gabarytami, a przy odrobinie szczęścia można go wyrwać już za ok. 6000 zł.

czerwiec 2023 237 g, 4.8 mm grubości 16 GB RAM 512 GB - 50 Mpix + 50 Mpix + 20 Mpix + 16 Mpix + 16 Mpix 7.92" - OLED (2156 x 2344 px, 402 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 3,19 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Wygląd i wykonanie

Wygląd Honor Magic V2 to jeden z jego największych atutów. Telefon od samego początku promowany był jako jeden z najsmuklejszych i najcieńszych modeli ze składanym wyświetlaczem. Od czasu premiery został co prawda w tej kategorii zdetronizowany, jednak w dalszym ciągu dużo bliżej mu do klasycznego smartfona niż nieporęcznego „klocka”, z którym nadal tego typu konstrukcje mogą się kojarzyć.



Z przodu telefon jest wyraźnie asymetryczny. W pobliżu prawej krawędzi wyświetlacz jest wyraźnie zaokrąglony, natomiast z lewej mamy ostrą krawędź przechodzącą w zawias. Wbrew pozorom prezentuje się to całkiem dobrze.



Po rozłożeniu środku znajdziemy składany wyświetlacz o przekątnej 7,92”. Otacza go plastikowa ramka, uszczelniająca konstrukcję i chroniąca powierzchnię ekranu po złożeniu urządzenia. Nie powinna natomiast przeszkadzać w codziennym używaniu telefonu. Zagięcie pośrodku wyświetlacza jest widoczne, choć na tle konkurencji nazwałbym je raczej subtelnym.



Na pleckach obyło się bez ekscesów. Mamy tu do czynienia z jednolitą taflą matowego szkła, która dobrze radzi sobie z odciskami palców i zabrudzeniami. Umieszczona w rogu wyspa aparatu wystaje z obudowy, jednak jak na dzisiejsze standardy jest raczej kompaktowa. Co ważne, plecki można zabezpieczyć praktycznym etui dołączonym do zestawu.

Wydaje się, że producent zaprojektował model Magic V2 z myślą głównie o używaniu w formie rozłożonej, ponieważ boczne krawędzie nie łączą się w jedną całość, a są niezależnie od siebie zaokrąglone. Wykonano je ze stopu magnezu i mamy tu klasyczny zestaw elementów. Wyjątek stanowi przycisk zasilania ze skanerem linii papilarnych i umieszczony na górnym boku port podczerwieni.

Jakość wykonania urządzenia stoi na bardzo wysokim poziomie. Obudowę wykonano ze szkła hartowanego (producent nie podaje, jakiego typu), natomiast ramka urządzenia to stop magnezu. Wewnętrzny ekran pokrywa elastyczne tworzywo, co jest wymogiem związanym z zastosowaną technologią. Całość jest doskonale spasowana i do pełni szczęścia brakuje wyłącznie wodoodporności.

Na szczególną pochwałę zasługuje zawias, który pracuje bardzo płynnie; lekko, ale z wyczuwalnym oporem. Telefon składa się praktycznie na płasko, a między dwiema połowami nie zostaje żadna szczelina.

Komfort obsługi to w mojej ocenie jeden z głównych atutów Honora Magic V2. Po złożeniu z telefonu korzysta się niemalże jak z klasycznej niezginanej konstrukcji. Jest to bodaj pierwszy testowany przeze mnie model, o którym mogę coś takiego powiedzieć. To przede wszystkim zasługa niewielkiej grubości oraz masy urządzenia przy zachowaniu klasycznych proporcji zewnętrznego wyświetlacza.



Jednocześnie jednak nie tracimy absolutnie nic z dodatkowej funkcjonalności w trybie rozłożonym. Jak do tej pory mało któremu producentowi udało się obydwa te aspekty tak skutecznie połączyć.

Wyświetlacz

Bohatera testu wyposażono w dwa wyświetlacze LTPO OLED. Zewnętrzny ma przekątną 6,43” oraz nietypową rozdzielczość 1060 x 2376 pikseli. Wewnętrzny to składany ekran o przekątnej 7,92” i rozdzielczości 2156 x 2376. W obydwu przypadkach mamy zagęszczenie pikseli na poziomie ok. 402 PPI i maksymalne odświeżanie ekranu rzędu 120 Hz.

Wyświetlacz Jasność

maksymalna Temperatura

bieli Kontrast Pokrycie

gamutów Błąd ΔE Zewnętrzny Auto: 460 cd/m²

Ręcznie: 620 cd/m² 6504K n/d sRGB: 100,0%

Adobe RGB: 79,8%

DCI-P3: 87,0% Średni: 1,8

Maksymalny: 7,59 Wewnętrzny Auto: 319 cd/m²

Ręcznie: 560 cd/m² 6868K n/d sRGB: 100,0%

Adobe RGB: 79,6%

DCI-P3: 86,8% Średni: 1,87

Maksymalny: 7,75

Profil: Wyraziste (domyślny)

Obydwa wyświetlacz charakteryzują się dobrymi obrazu. Jedyna istotna różnica między nimi to jasność maksymalna, która jest nieco wyższa w przypadku zewnętrznego panelu (620 do 560 nitów w trybie manualnym). Nawiasem, z jakiegoś dziwnego powodu jasność w trybie automatycznym jest dobierana bardzo "ostrożnie", więc sporadycznie może się pojawić konieczność samodzielnej zabawy suwakiem. Wyświetlane kolory prezentują się natomiast atrakcyjnie, aczkolwiek brakuje trybu oferującego lepsze odwzorowanie szerokich gamutów (Adobe RGB i DCI-P3).

Interfejs i funkcjonalność

Honor Magic V2 trafił do mnie z Androidem 14 na pokładzie. Interfejs to autorska nakładka producenta, MagicOS 8.0. W chwili premiery producent obiecywał cztery duże aktualizacje systemu i łącznie pięć lat łatek bezpieczeństwa, przy czym jedna z nich (ta do Androida 14) zdążyła już trafić do użytkowników.



Sam system jest estetyczny i funkcjonalny. Pod wieloma względami przypomina interfejs, który znajdziemy na urządzeniach marki Huawei – oczywiście z tą różnicą, że tu mamy pełny dostęp do usług Google. Jest to wizja mocno odległa od czystego Androida, jednak po krótkim oswojeniu się z tutejszą nakładką korzysta się z niej wygodnie.



Interfejs robi dobry użytek z obydwu wyświetlaczy. Proces przełączania między jednym i drugi ekranem jest płynny. W ramach systemu znajdziemy też sporo narzędzi, pozwalających komfortowo korzystać z kilku aplikacji jednocześnie, robiąc tym samym dobry użytek z dużej przekątnej wewnętrznego panelu.



Honor Magic V2 posiada miejsce na dwie karty nanoSIM oraz obsługuje technologię eSIM. Mamy tu także Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC oraz łączność przewodową z szybkościami klasy USB 3.1. Miłym dodatkiem jest obecność portu podczerwieni, który można wykorzystać do sterowania innymi urządzeniami.

Podzespoły i wydajność

Bohater testu wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, układ graficzny Adreno 740, 16 GB RAM i nawet 1 TB pamięci wewnętrznej.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Asus ROG Phone 8 Pro 2167000 2309 7314 3296 ASUS Zenfone 10 1597632 2037 5625 2108 Google Pixel 8 752457 1667 3985 718 Google Pixel 8a 934740 1627 3349 703 Google Pixel 8 Pro 1050521 1751 4221 683 Honor Magic5 Pro 1482913 1931 5171 2014 Honor Magic6 Pro 2018784 2176 6747 3124 Honor Magic V2 1136558 1488 4242 2339 Huawei Pura 70 Pro 959352 1427 4322 126,6 Huawei Pura 70 Ultra 988023 1420 4309 128,7 iPhone 15 1456386 2547 6396 - iPhone 15 Pro 1497968 2910 7305 - Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 OnePlus 12 1999690 2192 6648 3138 OnePlus Open 1541410 1982 5280 2051 Samsung Galaxy S23 Ultra - 1980 5202 2027 Samsung Galaxy S24 Ultra 1950701 2310 7201 3193 Samsung Galaxy Z Flip5 1332225 - - - Samsung Galaxy Z Fold5 1486849 2008 5249 2095 Samsung Galaxy Z Fold6 1776772 2259 6623 3243 Xiaomi 14 2024302 2143 6909 3179 Xiaomi Poco F5 Pro 1295589 - 4007 1732



Jak już po samej specyfikacji można wywnioskować, Honor Magic V2 może się pochwalić wydajnością na poziomie flagowców – tyle że tych zeszłorocznych. Późna premiera działa tu na jego niekorzyść, ponieważ niewiele później do polskich sklepów trafiły urządzenia z mocniejszym Snapdragonem 8 Gen 3, do których bohater artykułu w benchmarkach wyraźnie traci.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Asus ROG Phone 8 Pro 5242 92,70% 6035 9488 63,5 ASUS Zenfone 10 Maxed out 45,80% 3978 7703 46,8 Google Pixel 8 2484 67,30% 2565 4566 41,3 Google Pixel 8a 2455 74,10% 2566 4585 45 Google Pixel 8 Pro 2491 68,70% 2582 4631 43 Honor Magic5 Pro 3663 35,20% 4301 7426 47 Honor Magic6 Pro 5183 48,50% 5981 9614 51 Honor Magic V2 3292 65,40% 2963 3485 - Huawei Pura 70 Pro 1570 40,90% 1954 3321 52,3 Huawei Pura 70 Ultra 1577 76,50% 1933 3318 49,6 iPhone 15 2932 78,50% 2511 5435 43,7 iPhone 15 Pro 3172 64,40% 2910 6255 46,8 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 OnePlus 12 4931 55,80% 5638 8910 48 OnePlus Open 3707 66,40% 4440 6477 49,5 Samsung Galaxy S23 Ultra 3845 67,30% 4560 7616 46,2 Samsung Galaxy S24 Ultra 5073 57,40% 5762 9436 47,8 Samsung Galaxy Z Flip5 - - 4517 6274 - Samsung Galaxy Z Fold5 3720 52,70% 3894 3726 48,4 Samsung Galaxy Z Fold6 5054 81,30% 5863 8529 47,3 Xiaomi 14 5032 75,30% 5560 8903 51,5 Xiaomi Poco F5 Pro 2150 66,30% 3299 6022 44



Ale czy to problem? Niekoniecznie. Honor Magic V2 to w dalszym ciągu smartfon bardzo wydajny. W codziennej pracy pozostaje szybki i responsywny. Nie ma też problemu nawet z najbardziej wymagającymi grami.

Aparat

Honor Magic V2 na pleckach posiada trzy aparaty. Dwa z nich – główny i ultraszerokokątny – mają rozdzielczości 50 Mpix, natomiast tele ma rozdzielczość 20 Mpix.

Główny moduł to klasyczna jednostka szerokokątna, która charakteryzuje się przysłoną rzędu f/1.9, optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz hybrydowym autofokusem, łączącym detekcję fazy i laser.

Zdjęcia wykonane głównym aparatem prezentują się atrakcyjnie. Brakuje im może nieco szczegółowości, by można je było porównać z absolutnie topową konkurencją, ale nie sądzę, by ktokolwiek zwrócił na to uwagę. Osobiście bardziej mnie boli nieco zbyt wysokie nasycenie kolorów, choć przypuszczam, że wielu użytkowników doceni taką żywą paletę.

Po zmroku telefon nadal radzi sobie bardzo dobrze. Nawet przy wysokich wartościach ISO szum utrzymywany jest pod kontrolą, a spadek jakości – zarówno rozdzielczości, jak i degradacja kolorów – jest niewielki.

Zdjęcia przykładowe - aparat główny

Pozostałe dwa oczka na pleckach to moduł ultraszerokokątny o ogniskowej odpowiadającej ok.13 mm dla pełnej klatki oraz tele o ekwiwalencie ok. 62 mm. Ten pierwszy pełni dodatkowo rolę obiektywu makro.

Z tej dwójki dużo lepsze wrażenie wywarło na mnie tele, które doskonale sprawdza się podczas fotografowania portretów oraz krajobrazów. Uzyskany w ten sposób obrazek praktycznie nie ustępuje jakością głównemu modułowi.

Zdjęcia przykładowe - aparat tele

Dla odmiany aparat ultraszerokokątny straszy znacznymi zniekształceniami w pobliżu krawędzi kadru. Wykonane z jego pomocą zdjęcia mają dodatkowo charakterystyczny zielony zafarb.

Zdjęcia przykładowe - aparat ultraszerokokątny

Telefon nagrywa wideo w rozdzielczości maksymalnie 4K przy 60 kl./s., przy czym wysoki klatkaż zarezerwowany jest w takiej sytuacji zarezerwowany wyłącznie dla głównego modułu. Jakość nagrań stoi na niezłym poziomie, a jedynym poważnym zastrzeżeniem z mojej strony jest duża ilość szumu w zacienionych fragmentach kadru.

Bateria

W środku Honora Magic V2 znajdziemy akumulator o pojemności 5000 mAh. Telefon robi z niego całkiem dobry użytek i nawet podczas korzystania z wewnętrznego ekranu wytrzymał blisko 12 godzin w naszym teście. W ramach normalnego korzystania uzyskanie pełnego dnia pracy nie powinno być dużym problemem.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Google Pixel 8 4575 6,2 1080 x 2400 120 894 Google Pixel 8a 4492 6,1 1080 x 2400 120 747 Google Pixel 8 Pro 5050 6,7 1008 x 2244 120 897 Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Honor Magic V2 5000 7,92" 2156 x 2344 120 717 Huawei Pura 70 Pro 5050 6,8" 1260 x 2844 120 795 Huawei Pura 70 Ultra 5200 6,8" 1260 x 2844 120 799 Infinix Note 40 5000 6,78" 1080 x 2436 120 674 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 OPPO Reno12 Pro 5G 5000 6,7" 1080 x 2412 120 831 Realme GT 6 5500 6,78" 1264 x 2780 120 1004 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Galaxy Z Flip6Samsung 4000 6,7 2640 x 1080 120 773 Samsung Galaxy Z Fold6 4400 7,6" 1856 x 2160 120 821 Sony Xperia 1 VI 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1090 T Phone 2 Pro 5000 6,8" 1080 x 2436 120 863 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Xiaomi POCO X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876



Telefon obsługuje ładowanie przewodowe mocą 66 W. Jedyny haczyk jest taki, że potrzebujemy do tego ładowarki z obsługą standardu SuperChargte. Jeśli takiej nie mamy, to mamy pecha, bo w zestawie jej nie znajdziemy. To spory minus.

Podsumowanie

Honor Magic V2 to składany smartfon, z którego korzysta się jak z normalnego telefonu. Niby brzmi banalnie, ale jest to w mojej ocenie jego największy atut. Do tego może się pochwalić dobrym wyświetlaczem, wytrzymałą baterią i niezłym wyświetlaczem. Czego chcieć więcej?



W zasadzie niczego – o ile uda nam się upolować go za ok. 6000 zł. W takiej cenie to w dalszym ciągu ciekawa propozycja. Ale 8999 zł, które nadal widnieje jako cena sugerowana, to jakaś pomyłka. Mówimy w końcu o modelu de facto zeszłorocznym, który w Chinach już doczekał się swojego następcy, a i w Polsce znajdzie się dla niego kilku groźnych rywali.

Ocena końcowa: 8/10

Plusy:

Bardzo wygodna konstrukcja

Wysoka jakość wykonania

Dobrej klasy wyświetlacz

Dobra jakość zdjęć z aparatu szerokokątnego i tele

Dopracowany interfejs

Niezły czas pracy na jednym ładowaniu

Praktyczne etui w zestawie

Długi deklarowany okres wsparcia

Minusy:

Zeszłoroczny procesor

Ekran bez pełnego pokrycia przestrzeni Adobe RGB i DCI-P3

Własnościowy standard szybkiego ładowania i brak ładowarki w zestawie

Stanowczo zbyt wysoka cena sugerowana

Smartfona do testów dostarczyła firma Honor.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne