T-Mobile wzmocnił zasięg. 5G w paśmie C w nowych miejscowościach

T-Mobile nie poddaje się wakacyjnemu nastrojowi i nie przerywa prac nad rozbudową swojej sieci 5G Bardziej w paśmie C. Operator co tydzień informuje o działaniach dokonanych w ciągu ostatnich dni. Czym może pochwalić się teraz?

Od zeszłego tygodnia w T-Mobile przybyło 18 stacji, na których działa 5G Bardziej w paśmie C. Tyle samo obiektów operator zmodernizował dwa tygodnie temu i choć nie jest to szczyt jego możliwości, w efekcie osiągnął już pułap 4279 stacji bazowych z szybkim 5G, działających w całym kraju. Zasięg magentowego 5G obejmuje ponad połowę populacji Polski, a klienci sieci mogą korzystać z dostępu do nowego standardu za pośrednictwem 1/3 wszystkich stacji bazowych T-Mobile.

Dzięki rozbudowie sieci prowadzonej w ciągu ostatniego tygodnia w zasięgu 5G Bardziej w paśmie C znalazły się trzy nowe miejscowości – Wilkowice, Białobrzegi i Lubań. Ich mieszkańcy powinni teraz zauważyć wyraźny skok prędkości mobilnego internetu nawet około 1 Gb/s.

Operator zadbał także o poprawę zasięgu w miastach, gdzie 5G Bardziej w paśmie C działało już wcześniej. Lepszy zasięg usługi powinni dostrzec mieszkańcy Gdańska, Kościerzyny, Kutna, Łasku, Malborka, Świdnicy i Wadowic.