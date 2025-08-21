Nowi pogromcy głośników JBL. Tronsmart wprowadza trzy modele

Tronsmart to zdobywająca coraz większą popularność marka, której głośniki cenione są za dobre parametry dźwiękowe, a jednocześnie – za przystępne ceny. Urządzenia coraz częściej postrzegane są jako realna alternatywa dla zdecydowanie zbyt drogich głośników JBL. Teraz firma wprowadza do sprzedaży kolejną generację swoich JBL killerów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tronsmart Bang 2 na imprezy z potężnym basem

Tronsmart Bang 2 to kolejne wcieleniu modelu, który jest w stanie konkurować z serią JBL Boombox. Nowy model ma owalny głośnik niskotonowy i oferuje 90 W głębszego niż dotąd basu w układzie 2.1, który wspiera technologia SoundPulse. Odczepiany pasek i wbudowany uchwyt ułatwiają przenoszenie, a wodoszczelność IPX6 oraz do 26 godzin odtwarzania pozwalają bawić się bez przerwy przez całą dobę, nawet gdy spadnie deszcz. Specjalnym dodatkiem jest efekt imprezowego oświetlenia, który synchronizuje się z rytmem muzyki.

Tronsmart T8 – dźwięk 360° na outdoorowe przygody

Nieco mniejszy, za to bardziej przenośny model Tronsmart T8 zapewnia brzmienie 40 W w systemie 2.1 i przestrzenny dźwięk 360°, który wciągnie słuchaczy w muzyczną atmosferę. Producent obiecuje do 18 godzin pracy na baterii, a głośnik świetnie sprawdzi się na biwakach czy podczas jazdy rowerem. Dzięki wodoodporności IPX7 i dołączonemu paskowi można mieć swoja ulubioną muzykę zawsze pod ręką. Atutem jest też to, że pokrętło głośności działa nawet przy mokrych dłoniach.

Tronsmart Trip 2 – poręczny kompan każdej podróży

Najmniejszy z trzech modeli, Tronsmart Trip 2, ma moc 10 W i oferuje o 20% głębszy bas niż poprzednik. Dostępny jest w czterech kolorach, wyróżnia się lekką konstrukcją z paskiem na rękę, wodoszczelnością IPX7 oraz czasem pracy wynoszącym do 20 godzin. Głośnik ma też wbudowany mikrofon, umożliwiający prowadzenie rozmów oraz obsługę asystentów głosowych.

Ceny i dostępność w Polsce

Nowa linia głośników wspiera personalizację EQ w aplikacji, podwójne parowanie dla uzyskania szerszego stereo oraz łączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie.