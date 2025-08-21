Nowi pogromcy głośników JBL. Tronsmart wprowadza trzy modele
Tronsmart poszerza swoją ofertę audio o trzy nowe modele głośników Bluetooth. Tronsmart Bang 2 o mocy 90 W sprawdzi się podczas imprez na świeżym powietrzu, T8 polecany jest do aktywności outdoorowych, a Trip 2 to najmniejszy model na każdą okazję.
Tronsmart to zdobywająca coraz większą popularność marka, której głośniki cenione są za dobre parametry dźwiękowe, a jednocześnie – za przystępne ceny. Urządzenia coraz częściej postrzegane są jako realna alternatywa dla zdecydowanie zbyt drogich głośników JBL. Teraz firma wprowadza do sprzedaży kolejną generację swoich JBL killerów.
Tronsmart Bang 2 na imprezy z potężnym basem
Tronsmart Bang 2 to kolejne wcieleniu modelu, który jest w stanie konkurować z serią JBL Boombox. Nowy model ma owalny głośnik niskotonowy i oferuje 90 W głębszego niż dotąd basu w układzie 2.1, który wspiera technologia SoundPulse. Odczepiany pasek i wbudowany uchwyt ułatwiają przenoszenie, a wodoszczelność IPX6 oraz do 26 godzin odtwarzania pozwalają bawić się bez przerwy przez całą dobę, nawet gdy spadnie deszcz. Specjalnym dodatkiem jest efekt imprezowego oświetlenia, który synchronizuje się z rytmem muzyki.
Tronsmart T8 – dźwięk 360° na outdoorowe przygody
Nieco mniejszy, za to bardziej przenośny model Tronsmart T8 zapewnia brzmienie 40 W w systemie 2.1 i przestrzenny dźwięk 360°, który wciągnie słuchaczy w muzyczną atmosferę. Producent obiecuje do 18 godzin pracy na baterii, a głośnik świetnie sprawdzi się na biwakach czy podczas jazdy rowerem. Dzięki wodoodporności IPX7 i dołączonemu paskowi można mieć swoja ulubioną muzykę zawsze pod ręką. Atutem jest też to, że pokrętło głośności działa nawet przy mokrych dłoniach.
Tronsmart Trip 2 – poręczny kompan każdej podróży
Najmniejszy z trzech modeli, Tronsmart Trip 2, ma moc 10 W i oferuje o 20% głębszy bas niż poprzednik. Dostępny jest w czterech kolorach, wyróżnia się lekką konstrukcją z paskiem na rękę, wodoszczelnością IPX7 oraz czasem pracy wynoszącym do 20 godzin. Głośnik ma też wbudowany mikrofon, umożliwiający prowadzenie rozmów oraz obsługę asystentów głosowych.
Ceny i dostępność w Polsce
Nowa linia głośników wspiera personalizację EQ w aplikacji, podwójne parowanie dla uzyskania szerszego stereo oraz łączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie.
W Polsce modele będą dostępne w sklepach Media Expert oraz RTV Euro AGD w sugerowanych cenach detalicznych:
• Tronsmart Bang 2 – 499 zł,
• Tronsmart T8 – 229 zł,
• Tronsmart Trip 2 – 99 zł.