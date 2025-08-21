Odbieraj paczki samochodem. Nowość w aplikacji InPost
Czy Paczkomat może działać jak MacDrive? No cóż, szanse na to, że otworzą się drzwiczki akurat na wysokości okna samochodu, są raczej niewielkie. W przypadku większości Paczkomatów nie ma też infrastruktury, która pozwoli wygodnie i legalnie podjechać po odbiór paczki.
Nie oznacza to, że nie znajdą się tacy, którzy nie będą próbować. A to dlatego, że InPost właśnie wypuścił swoją aplikację na... Apple CarPlay. Za jej pomocą będziemy mogli przeglądać listę dostępnych paczek, oraz nawigować do wybranego Paczkomatu. Szczególnie ta ostatnia opcja jest niezwykle interesująca. Zwłaszcza kiedy jesteśmy poza miejscem naszego zamieszkania i nie mamy pojęcia, gdzie go szukać.
InPost Mobile na Apple CarPay
Jest także coś, co może budzić pewne... wątpliwości. Możliwość zdalnego otwierania skrytki lub multiskrytki. Działa to podobnie jak w aplikacji na smartfonie: trzeba znaleźć się odpowiednio blisko Paczkomatu i dopiero wtedy drzwiczki się otworzą. Sęk w tym, że i tak trzeba wyjść z auta, żeby odebrać przesyłkę.
Jedyny sens ma to w bardzo wąskim zakresie sytuacji: kiedy wolny parking jest przed samym Paczkomatem, a nie chcemy odpinać i podpinać naszego smartfona do Apple CarPlay, tylko szybko wyskoczyć, odebrać paczkę i odjechać.