Odbieraj paczki samochodem. Nowość w aplikacji InPost

Nie oznacza to, że nie znajdą się tacy, którzy nie będą próbować. A to dlatego, że InPost właśnie wypuścił swoją aplikację na... Apple CarPlay. Za jej pomocą będziemy mogli przeglądać listę dostępnych paczek, oraz nawigować do wybranego Paczkomatu. Szczególnie ta ostatnia opcja jest niezwykle interesująca. Zwłaszcza kiedy jesteśmy poza miejscem naszego zamieszkania i nie mamy pojęcia, gdzie go szukać.

InPost Mobile na Apple CarPay

Jest także coś, co może budzić pewne... wątpliwości. Możliwość zdalnego otwierania skrytki lub multiskrytki. Działa to podobnie jak w aplikacji na smartfonie: trzeba znaleźć się odpowiednio blisko Paczkomatu i dopiero wtedy drzwiczki się otworzą. Sęk w tym, że i tak trzeba wyjść z auta, żeby odebrać przesyłkę.