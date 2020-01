Grupa Cyfrowy Polsat chce pozyskać miliard złotych na inwestycje proekologiczne

Cyfrowy Polsat poinformował o planowanej emisji pierwszych w Polsce zielonych obligacji korporacyjnych w złotówkach. Pozyskane z nich środki w wysokości 1 miliarda złotych zostaną przeznaczone na refinansowanie inwestycji proekologicznych, dotyczących na przykład poprawy efektywności energetycznej Grupy lub zmniejszenia śladu węglowego związanego z produkowanymi przez Cyfrowy Polsat urządzeniami elektronicznymi.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakończonej właśnie oferty, a uzyskane warunki uważamy za duży sukces. To bardzo duża jak na polski rynek emisja obligacji, a dodatkowo jako pierwsza firma w Polsce spoza sektora bankowego wykorzystaliśmy stosunkowo nowy instrument, jakim są zielone obligacje korporacyjne. Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie emisją i spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony rynku. Uzyskaliśmy świetną marżę, najniższą w historii naszych dotychczasowych emisji i obiektywnie bardzo dobrą w odniesieniu do obecnych warunków rynkowych. Wszystko to świadczy o atrakcyjności samej oferty i bardzo dużym zaufaniu do naszej Grupy i realizowanej przez nas strategii. Dzięki tej emisji jeszcze bardziej zdywersyfikowaliśmy źródła finansowania i zyskaliśmy jeszcze większą elastyczność biznesową. Natomiast wprowadzając obligacje na rynek Catalyst, damy inwestorom kolejny instrument atrakcyjnej i stabilnej inwestycji w Grupę Cyfrowy Polsat.

- powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowy Polsacie i Polkomtelu

- To nasza kolejna emisja obligacji, ale po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zielone obligacje. To stosunkowo młody na naszym rynku instrument finansowy, z którego dotychczas korzystało niewiele podmiotów. Dlatego proces ten wymagał od nas dodatkowych działań i przygotowań, warto jednak było podjąć ten wysiłek. Kwestie ekologii i ochrony środowiska naturalnego są nam bliskie. Cieszymy się, że realizowane dotychczas w naszej Grupie projekty z tego obszaru zostały pozytywnie zweryfikowane przez niezależnych ekspertów i docenione przez instytucje finansujące.

- powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych między innymi na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy w obszarze efektywności energetycznej, a w szczególności:

zastąpienie starych, energochłonnych rozwiązań technologii 2G i 3G nowoczesną technologią 4G LTE, która ma potencjał do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w sieci w relacji do ilości transferowanych danych,

modernizację i zastąpienie przestarzałych elementów infrastruktury stacjonarnej, jak na przykład technologii miedzianej przez światłowodową, co pozwala na szybszą transmisję danych na dłuższych dystansach, wymaga mniej prac utrzymaniowych i pozwala na zmniejszenie zużycia energii,

inwestycje w energooszczędne rozwiązania wspierające, takie jak systemy chłodzące, inteligentne oświetlenie, optymalizację magazynowania energii, wirtualne serwery, systemy uczące się i sztuczną inteligencję.

Informacje dotyczące emisji

Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł.

Planowany dzień emisji obligacji to 14 lutego 2020 roku.

Obligacje będą podlegały wykupowi po 7 latach, a planowanym dniem wykupu jest 12 lutego 2027 roku.

Obligacje mogą być wykupione wcześniej.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę 165 bps. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku.

Jak informuje Cyfrowy Polsat, efektywność energetyczna znajduje się, obok ekologicznych produktów, energii odnawialnej czy redukcji odpadów, wśród tematów będących w obszarze zainteresowania Grupy w sferze ochrony środowiska. Jej właściciel jest inicjatorem powstania Stowarzyszenia Program Czysta Polska, którego celem jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie Polakom życia w zdrowym i czystym środowisku. Wizja Zygmunta Solorza to nie tylko uczynienie Polski czystą, ale także wspólna troska o kraj i dbanie o jego środowisko naturalne, powietrze, wodę czy otaczającą nas przyrodę. Wśród założycieli, rady czy zarządu Stowarzyszenia jest wielu przedstawicieli Grupy Polsat.

Firmy, w które jest zaangażowany Zygmunt Solorz, już dziś podejmują działania proekologiczne. ZE PAK S.A. rozpoczęła proces zmniejszenia udziału węgla w produkcji energii oraz rozwoju projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Telewizja Polsat z kolei promuje oraz informuje o działaniach związanych z tematami środowiskowymi. Grupa Cyfrowy Polsat podaje, że intensywnie pracuje nad kwestiami związanymi z wpływem na środowisko naturalne, kontrolując zużycie surowców oraz oszczędzając energię elektryczną. Nie bez znaczenia jest też skuteczne zarządzanie odpadami i przekazywanie ich do wyspecjalizowanych firm recyklingowych, a także wprowadzenie do swojej floty samochodów zeroemisyjnych, zainstalowanie ładowarek ekologicznych do samochodów w siedzibie firmy oraz wprowadzenie rozwiązania typu car-sharing.

Rolę współoferujących obligacje pełnili: Trigon Dom Maklerski S.A., Erste Securities Polska S.A. oraz Erste Group Bank AG. Emisję zorganizowało konsorcjum w składzie: Trigon Dom Maklerski S.A., Erste Securities Polska S.A., Erste Group Bank AG, Santander Bank Polska S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. Doradcą prawnym była kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Wyemitowane przez Cyfrowy Polsat obligacje korporacyjne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

