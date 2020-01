Plus i Cyfrowy Polsat: program SmartDOM ma 2 milony klientów

SmartDOM to wspólny program Plusa i Cyfrowego Polsatu, z którego korzysta już ponad 2 miliony klientów, a łączna liczba posiadanych prze nich usług przekracza 6 milionów. Świętowaniu towarzyszy kampania reklamowa mówiąca o sukcesie programu.

- Program smartDOM to wymierne korzyści bez żadnych dodatkowych zobowiązań i dziś możemy śmiało powiedzieć, że sprawdził się w polskich domach. Nasze wyniki i badania potwierdzają, że klienci są bardzo zadowoleni z korzyści, jakie przynosi im łączenie usług i chętnie się na nie decydują, a najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że z takiej możliwości skorzystało już 2 miliony osób, czyli więcej niż co trzeci klient naszej Grupy. Cieszymy się, że nasze usługi sprawdziły się w tak wielu polskich domach, a Polacy tak chętnie wybierają nasz program. W imieniu wszystkich osób zaangażowanych w jego tworzenie chciałabym podziękować za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni. To dla nas ogromny zaszczyt i satysfakcja, a zarazem motywacja do dalszego tworzenia produktów i ofert z myślą o naszych klientach.

- powiedziała Justyna Kulka, Członek Zarządu w Polkomtelu, Dyrektor Departamentu Strategii Marketingowej w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu

- Dla nas najważniejsze jest to, czego chcą nasi klienci – pracujemy i tworzymy usługi dla nich. I cieszymy się, że tak chętnie wybierają naszą ofertę, która jest prosta – telewizja, Internet i telefon dla każdego wszędzie. Polacy tego chcą, a my im to dajemy. Jesteśmy dumni, że tak wielu klientów nam zaufało i korzysta codziennie z tego, co dla nich przygotowaliśmy.

- powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu

Zobacz: Plus smartDOM dla każdego i z każdym abonamentem

Zobacz: Sąd utrzymał kary dla Plusa i Cyfrowego Polsatu za mylące reklamy promocji SmartDom

Jak informuje operator sieci Plus, program smartDOM jest atrakcyjny dla wszystkich, a rozpiętość wiekowa użytkowników wynosi od 18 do aż 99 lat. Największą grupę stanowią jednak osoby między 31 a 50 rokiem życia - to ponad połowa wszystkich korzystających. Klient z największą liczbą usług korzysta z 9 z nich, a dzięki rabatom oszczędza miesięcznie 125 zł, co w skali roku daje łącznie 1500 zł.

Największy program łączenia usług

Program smartDOM wystartował 18 lutego 2014 roku z hasłem "Oszczędzanie przez dodawanie". Od samego początku pomyślany był jako idealne rozwiązanie dla osób, które racjonalnie rozporządzają domowym budżetem i nie lubią przepłacać. Dzięki łączeniu usług Plusa i Cyfrowego Polsatu klienci mogli płacić mniej za swoje rachunki i generować spore oszczędności. Program smartDOM zaczynał od trzech podstawowych usług, telewizji, Internetu i telefonu. Wystarczyło posiadać jedną z nich, by przy zakupie kolejnych otrzymać atrakcyjny rabat, znacznie lepszy niż obecnie.

Dzisiaj smartDOM to największy w Polsce program oferujący szeroki zakres produktów. Jest tu zarówno telewizja satelitarna, kablowa w technologii IPTV i naziemna cyfrowa, jak i Internet mobilny i domowy LTE oraz Plus Światłowód, Plus Abonament, telefon stacjonarny, ubezpieczenia, prąd, gaz czy monitoring. Rabaty w smartDOM wynoszą 10 zł/miesięcznie na każdą dokupioną usługę i naliczane są przez cały okres trwania umowy (wyjątkiem są ubezpieczenie, gaz, prąd oraz monitoring). Każdą kolejną usługę można dokupić w dowolnym momencie i efektywniej skorzystać z obowiązującej tu reguły: "im więcej wybierzesz, tym więcej zyskasz".

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą łączyć wybrane usługi w ramach programu smartFIRMA.

Nagrody dla klientów smartDOM

Dwa miliony użytkowników programu smartDOM to okazja do świętowania oraz podziękowań za zaufanie, jakim klienci obdarzyli Plusa i Cyfrowy Polsat. Specjalnie uhonorowany zostanie dwumilionowy klient smartDOM, dla którego przygotowane zostały nagrody rzeczowe oraz roczny dostęp do pakietu usług. Liczne prezenty i niespodzianki czekają na wszystkich klientów smartDOM, którzy będą o nich informowani SMS-ami przez cały najbliższy miesiąc. Zaplanowano też wyjątkowy wieczór w Centrum Nauki Kopernik, które będzie otwarte tylko dla klientów smartDOM - będą oni mogli bezpłatnie zwiedzić wystawę „Zmierz się”, galerię „Re;generacja” oraz „Strefę eksperymentowania”. W lutowe środy wysłane będą instrukcje, jak otrzymać w prezencie miesięczne kody dostępu do pakietów: IPLA Premium, IPLA Polsat Sport Premium, IPLA Sport, IPLA HBO. Również w lutym rozdanych zostanie 650 biletów na mecze siatkarskiej PlusLigi i Ligi Siatkówki Kobiet. Planowane są również specjalne zamknięte pokazy kinowe filmów.

Zobacz: Plus i Ericsson lada dzień uruchomią komercyjną sieć 5G

Zobacz: UOKiK nałożył wysoką karę na operatora sieci Plus. Tym razem poszło o opłaty za streaming wideo

Źródło tekstu: Plus