Play: światłowód za 45 zł w krótkiej umowie. Do tego telewizja
Play przygotował nową ofertę usług domowych. Operator proponuje światłowód w krótkiej, dziewięciomiesięcznej umowie lub pakiet internetu z telewizją i dostępem do popularnych serwisów streamingowych.
Nowa promocja Play powstała z myślą o kończących się wakacjach i zbliżającym się nowym roku akademickim. Po pierwsze operator proponuje światłowód już od 45 zł miesięcznie w krótkiej umowie. Studenci, osoby wynajmujące mieszkania oraz wszyscy, którzy nie chcą wiązać się długoterminową umową, mogą teraz skorzystać z nowej oferty internetu Play. Tego typu umowa zapewnia stabilny i szybki internet w dobrej cenie przez praktycznie cały rok szkolny lub akademicki.
Klienci korzystający z usług komórkowych operatora zapłacą za światłowód od 45 zł miesięcznie, a umowę będą mogli zawrzeć na krótki, dziewięciomiesięczny okres. Dla pozostałych użytkowników ta oferta dostępna jest w cenie od 55 zł miesięcznie.
Światłowód z telewizją i serwisami streamingowymi
Play przygotował również ofertę dla osób, które oprócz stabilnego internetu szukają dostępu do rozrywki telewizyjnej. Pakiet światłowodu i Telewizji Nowej Generacji jest teraz dostępny już od 90 zł miesięcznie, również w krótkiej 9-miesięcznej umowie, zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych klientów operatora.
W ofercie Telewizja Nowej Generacji użytkownik może co miesiąc wybierać ulubione serwisy streamingowe i pakiety kanałów bez zmiany wysokości abonamentu. W tej ofercie Play znajduje się m.in. Netflix, HBO Max, Skyshowtime, CANAL+Seriale i Filmy, ELEVEN SPORTS, Cinemax, Amazon Prime, Viaplay Filmy i Seriale, FilmBox i inne. Klienci z łatwością mogą zmieniać i dostosowywać treści do swoich zainteresowań lub kalendarza wyczekiwanych premier filmowych czy ważnych wydarzeń sportowych. Oferta obejmuje także do 100 popularnych kanałów telewizyjnych.
Światłowód i telewizja razem lub oddzielnie
W Play niezmiennie można też korzystać z usług w ramach dłuższej, 24-miesięcznej umowy. W tym wariancie klienci również mogą liczyć na promocyjne warunki. Wybierając światłowód lub telewizję, skorzystają z tych usług za 0 zł nawet przez 6 miesięcy. Promocja obowiązuje także w przypadku, gdy połączą obie usługi w pakiet.
Podane ceny uwzględniają rabaty za zgodę na komunikaty o promocjach, e-fakturę oraz terminowe płatności. Szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są na stronie play.pl, pod numerem 813 813 813 oraz w salonach Play.