Mocny kwartał w Grupie Polsat Plus. Rośnie przychód i liczba klientów multiplay

To był bardzo dobry kwartał dla naszej Grupy. We wszystkich obszarach konsekwentnie realizujemy założenia Strategii 2023+. Uprościliśmy ofertę multiplay, sukcesywnie budujemy wartość klienta, a nasze przychody wzrosły.



Dzięki bardzo dobrej ramówce Polsatu i udanym inwestycjom w prawa sportowe rosną nasze udziały w oglądalności i przychody reklamowe. Pozostajemy nr 1 wśród wydawców online. Kończymy budowę największej farmy wiatrowej w Drzeżewie o mocy 139 MW, a uzyskane ostatnio finansowanie projektowe na jej realizację świadczy o pozytywnej ocenie naszej długoterminowej strategii przez instytucje finansowe. Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu i Netii, Grupa Polsat Plus

Przychody w górę, EBITDA stabilna

W II kwartale 2025 roku Grupa Polsat Plus zwiększyła przychody o 3,9% rok do roku, osiągając blisko 3,6 mld zł. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 824 mln zł. Wolne przepływy pieniężne za ostatnie 12 miesięcy przekroczyły 1 mld zł, po korekcie o inwestycje w OZE.

Odnotowaliśmy dobre, zgodne z oczekiwaniami rynku wyniki finansowe. Przychody Grupy wzrosły o blisko 4% do 3,6 mld zł, a skorygowana EBITDA była stabilna i wyniosła 824 mln zł. Segment zielonej energii wygenerował 66 mln zł EBITDA w II kw. i 123 mln zł w I półroczu.



Pomimo wysokich kosztów odsetkowych Grupa ma wysoką zdolność generowania gotówki. Capex mamy pod kontrolą, a ostatnio pozyskaliśmy finansowanie projektowe w łącznej wysokości do 953 mln zł na farmę wiatrową Drzeżewo, której budowa z sukcesem dobiega końca. Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych i ESG Cyfrowego Polsatu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus

Ponad 3 mln klientów multiplay

Grupa Polsat Plus dostarcza łącznie ponad 13 milionów usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych w segmencie kontraktowym B2C. Przez kwartał sprzedaż usług telefonii komórkowej wzrosła o 209 tys. rok do roku, z kolei sprzedaż usług dostępu do Internetu o 159 tys.

Na koniec 2Q2025 Grupa miała ponad 3 mln klientów multiplay, co stanowi 53% wszystkich użytkowników. ARPU klientów B2C wzrosło o 4,3% w ujęciu rocznym do 78,4 zł, a churn spadł do poziomu 7,1%.

Wiosną Plus i Polsat Box wprowadziły prostą ofertę usług łączonych. Dwie wybrane usługi kosztują 80 zł miesięcznie, a każda kolejna to dodatkowe 30 zł. Pakiety obejmują między innymi abonament komórkowy, Internet światłowodowy, Internet LTE/5G oraz streamingi takie jak Disney+, HBO Max czy Polsat Box Go.

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię multiplay. Wprowadziliśmy nowe, niezwykle proste i elastyczne zasady łączenia naszych usług, aby jeszcze silniej skoncentrować się na wzroście ARPU.



W II kw. liczba naszych klientów multiplay zwiększyła się o 1,7% do ponad 3 mln i stanowią oni już 53% całej naszej bazy klientów. Systematycznie budujemy ARPU klientów kontraktowych – ARPU klientów B2C wzrosło o 4,3% do 78,4 zł, a klientów B2B – o 4% do ponad 1,5 tys. zł. Utrzymujemy niski wskaźnik churn na poziomie 7,1%, co niezmiennie świadczy o wysokiej lojalności naszych klientów i skuteczności strategii multiplay. Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus

Baza klientów przedpłaconych Grupy Polsat Plus wyniosła na koniec kwartału około 2,4 mln, przy ARPU na poziomie 17,7 zł. W segmencie B2B utrzymano skalę działalności, obsługując 68 tys. klientów. Średni przychód od nich wzrósł w drugim kwartale 2025 roku o 4% (rok do roku), do ponad 1,5 tys. zł miesięcznie.

Telewizja i online z mocnymi wynikami

Kanały Telewizji Polsat miały w II kwartale 22,5% udziału w oglądalności. Wiosenna ramówka, transmisje sportowe oraz prawa do Formuły 1 czy europejskich lig piłkarskich przełożyły się na wzrost udziału w rynku reklamowym. Przychody z reklamy i sponsoringu wzrosły do 373 mln zł.

W segmencie online Grupa Polsat-Interia utrzymała pozycję lidera z 21 mln użytkowników miesięcznie i prawie 2 mld odsłon.

Zielona energia coraz ważniejsza

W minionym kwartale Grupa Polsat Plus wyprodukowała 314 GWh zielonej energii, co oznacza wzrost o 41% rok do roku. W I półroczu było to 592 GWh. Segment OZE przyniósł 123 mln zł EBITDA.

Największa inwestycja – farma wiatrowa w Drzeżewie o mocy 139 MW – jest już na finiszu. Zainstalowano wszystkie 63 turbiny, z czego 51 produkuje prąd testowo. Grupa pozyskała finansowanie projektowe na ten projekt w wysokości do 953 mln zł.

Produkcja zielonej energii z naszych OZE wzrosła w II kw. i I półroczu o ponad 40%. Wkrótce nasze moce zainstalowane w wietrze podwoi nasza najnowsza i największa farma w Drzeżewie o mocy 139 MW. Prace budowlane dobiegają końca. Zainstalowane są wszystkie 63 turbiny, a 51 produkuje już testowo prąd.



Segment ten zauważalnie wspiera wyniki finansowe Grupy – w I półroczu przyniósł 123 mln zł EBITDA. Nowa farma, której pełne komercyjne uruchomienie planowane jest na IV kw., przełoży się na wzmocnienie EBITDA w kolejnych okresach. Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus

Stabilny rozwój w każdym segmencie

Grupa Polsat Plus nie tylko poprawiła wyniki finansowe, ale też wzmocniła swoją pozycję na rynku mediów i telekomunikacji. Stabilne ARPU, rosnąca liczba klientów multiplay, sukces ramówki Polsatu i dynamiczny rozwój zielonej energii wskazują, że spółka konsekwentnie realizuje założenia swojej strategii.