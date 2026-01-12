To było największe wyzwanie w historii polskiej energetyki. Test zdany celująco

Rekord obciążenia. Otóż 9 stycznia bieżącego roku o godzinie 11:45 Polskie Sieci Energetyczne (PSE) odnotowały najwyższe w historii zużycie energii elektrycznej. Mowa tu o 29,2 GW brutto, czyli 27,6 GW netto. Jak podaje PSE, było to spowodowane w głównej mierze niską temperaturą, wynoszącą w skali kraju poniżej - 10 stopni Celsjusza. Oczywiście znaczenie mają także inne aspekty, jak przemysł, czy typowa pora pracy wielu firm.

Rekordowe zużycie prądu w Polsce

Mimo rekordowego zużycia PSE podkreśla, że wciąż dysponowaliśmy bezpieczną rezerwą energetyczną. Tym samym nie ma mowy o braku energii w sieci. Sama sieć także pokazała, że poradzi sobie z takim obciążeniem. Warto jednak pamiętać, że niskie temperatury przekładają się na niższy opór elektryczny, co jest ułatwieniem dla przesyłu energii.

Na koniec warto także wyjaśnić, czym jest energia netto, a czym energia brutto. Otóż energia netto, to ta, która jest zużywana przez odbiorców. Natomiast do energii brutto wlicza się ona oraz energia potrzebna do utrzymania całej sieci energetycznej, oraz straty energii spowodowane rezystancją samych linii przesyłowych.