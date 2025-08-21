Naukowcy są pewni: Eliksir długowieczności istnieje i wielu z nas ma go w domowej apteczce
Dlaczego się starzejemy? W dużej mierze jest to wina pewnej niezwykle toksycznej substancji, którą dzień w dzień wdychamy do naszych płuc.
I nie chodzi tu o żadne zanieczyszczenie środowiska. Jest jeszcze gorzej: substancja ta jest niezwykle toksyczna, zabójcza i niszczycielska. Ma ona realny wpływ na rozwój nowotworów, ale jednocześnie nie możemy wycofać jej z naszego życia. Substancją tą jest tlen. Na skutek jego działania w ramach tak zwanego stresu oksydacyjnego nasze DNA jest sukcesywnie niszczone, a chroniące je telomery, tak ważne przy podziałach komórki, skracają się znacznie szybciej.
Witamina D metodą na długowieczność
Skoro już przekonałem Was, że wszyscy zginiemy i to przez substancję, bez której nie moglibyśmy w ogóle żyć, to czas na te dobre wiadomości. Otóż naukowcy odkryli, że suplementacja witaminy D3 chroni telomery przed skracaniem. Tym samym nasze DNA nie ulega tak szybkiej degradacji i nasze komórki mogą się w nim dzielić w najlepsze przez znacznie dłuższy czas.
Oczywiście suplementacja witaminy D3 nie sprawi, że przestaniemy się starzeć. Na to wpływa wiele innych czynników. Podobnie sprawa ma się z samym starzeniem się. Paczka witamin nie zastąpi zdrowego trybu życia i uprawiania sportu. Może je jednak znacznie wspomóc.