Naukowcy są pewni: Eliksir długowieczności istnieje i wielu z nas ma go w domowej apteczce

I nie chodzi tu o żadne zanieczyszczenie środowiska. Jest jeszcze gorzej: substancja ta jest niezwykle toksyczna, zabójcza i niszczycielska. Ma ona realny wpływ na rozwój nowotworów, ale jednocześnie nie możemy wycofać jej z naszego życia. Substancją tą jest tlen. Na skutek jego działania w ramach tak zwanego stresu oksydacyjnego nasze DNA jest sukcesywnie niszczone, a chroniące je telomery, tak ważne przy podziałach komórki, skracają się znacznie szybciej.

Witamina D metodą na długowieczność

Skoro już przekonałem Was, że wszyscy zginiemy i to przez substancję, bez której nie moglibyśmy w ogóle żyć, to czas na te dobre wiadomości. Otóż naukowcy odkryli, że suplementacja witaminy D3 chroni telomery przed skracaniem. Tym samym nasze DNA nie ulega tak szybkiej degradacji i nasze komórki mogą się w nim dzielić w najlepsze przez znacznie dłuższy czas.