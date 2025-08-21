Sprzęt

Apple chce za AirTaga 149 zł, a w x-kom znajdziesz za 32,49 zł

Lokalizatory to jeden z lepszych pomysłów spopularyzowanych przez Apple. Każdy sprzęt tego producenta można łatwo namierzyć, a dzięki Apple AirTagom wszystko, do czego dorzucimy ten niepozorny lokalizator.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
17:21
0
Niepozorny, acz drogi. W sklepie Apple przyjdzie nam za niego zapłacić aż 149 zł. I owszem, są promocje, gdzie znajdziemy go za połowę tej ceny. Tu mamy jednak połowę tej połowy, czyli tylko 32,49 zł. I chociaż Silver Monkey TAG nie jest oryginalnym sprzętem Apple, to ma on certyfikat Find My Apple.

Silver Monkey TAG Po co przepłacać?

Silver Monkey TAG

Silver Monkey TAG

Lokalizator ten jest sprzedawany z silikonową obudową, która zamienia go w wygodny i niepozorny breloczek, który możemy przyczepić wszędzie. Bez problemu radzi sobie nawet z pełnym zanurzeniem w wodzie dzięki spełnianiu normy IP67. Dodatkowo jego bateria pozwala na aż rok pracy. A wszystko to za jedyne 32,49 zł.

Zobacz też: NBP wypuścił nową monetę do obiegu. Trzy grosze, ale 20 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

