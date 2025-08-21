Apple chce za AirTaga 149 zł, a w x-kom znajdziesz za 32,49 zł
Lokalizatory to jeden z lepszych pomysłów spopularyzowanych przez Apple. Każdy sprzęt tego producenta można łatwo namierzyć, a dzięki Apple AirTagom wszystko, do czego dorzucimy ten niepozorny lokalizator.
Niepozorny, acz drogi. W sklepie Apple przyjdzie nam za niego zapłacić aż 149 zł. I owszem, są promocje, gdzie znajdziemy go za połowę tej ceny. Tu mamy jednak połowę tej połowy, czyli tylko 32,49 zł. I chociaż Silver Monkey TAG nie jest oryginalnym sprzętem Apple, to ma on certyfikat Find My Apple.
Silver Monkey TAG
Lokalizator ten jest sprzedawany z silikonową obudową, która zamienia go w wygodny i niepozorny breloczek, który możemy przyczepić wszędzie. Bez problemu radzi sobie nawet z pełnym zanurzeniem w wodzie dzięki spełnianiu normy IP67. Dodatkowo jego bateria pozwala na aż rok pracy. A wszystko to za jedyne 32,49 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.