Apple chce za AirTaga 149 zł, a w x-kom znajdziesz za 32,49 zł

Niepozorny, acz drogi. W sklepie Apple przyjdzie nam za niego zapłacić aż 149 zł. I owszem, są promocje, gdzie znajdziemy go za połowę tej ceny. Tu mamy jednak połowę tej połowy, czyli tylko 32,49 zł. I chociaż Silver Monkey TAG nie jest oryginalnym sprzętem Apple, to ma on certyfikat Find My Apple.

Silver Monkey TAG

Lokalizator ten jest sprzedawany z silikonową obudową, która zamienia go w wygodny i niepozorny breloczek, który możemy przyczepić wszędzie. Bez problemu radzi sobie nawet z pełnym zanurzeniem w wodzie dzięki spełnianiu normy IP67. Dodatkowo jego bateria pozwala na aż rok pracy. A wszystko to za jedyne 32,49 zł.