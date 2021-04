T-Mobile też będzie eko, pozyska energię wyłącznie z odnawialnych źródeł. Trwa konkurs dla startupów

Operatorzy chwalą się swoimi działaniami na rzecz ekologii. W ten trend wpisują się także działania Grupy Deutsche Telekom wraz z polskim T-Mobile. Zbliża się finał ekologicznego konkursu dla startupów.

Walka ze zmianami klimatu to zdaniem operatora jeden z najistotniejszych problemów naszych czasów. Dlatego Grupa Deutsche Telekom wyznaczyła sobie ambitne cele klimatyczne – do 2030 r. zamierza zmniejszyć emisję CO 2 o 90 proc. (w porównaniu do 2017 r), a do 2050 r. stać się zeroemisyjnym operatorem. Co też istotne, od bieżącego roku wszystkie spółki, w tym T-Mobile Polska, mają pozyskiwać energię wyłącznie z odnawialnych źródeł.

Strategia T-Mobile Polska jest nierozerwalnie związana z ochroną planety i realizacją zrównoważonych celów biznesowych w praktyce. Jako odpowiedzialna firma realizujemy sukcesywnie nasze założenia – już w stu procentach korzystamy z energii posiadającej gwarancje pochodzenia, modernizujemy stacje bazowe, a w 2020 roku wybudowaliśmy dwie instalacje fotowoltaiczne

– mówi Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.

Zbliża się finał konkursu Network Sustainability Award 2021

W lutym technologiczny inkubator Deutsche Telekom – hubraum – ogłosił konkurs Network Sustainability Award 2021, w którym startupy (i nie tylko) mogą zgłaszać swoje pomysły na zwiększanie wydajności sieci telekomunikacyjnych.

Zarówno firmy, jak i osoby prywatne mogą zgłaszać do 11 kwietnia swoje koncepcje dotyczące wytwarzania i magazynowania energii, które mogą pomóc zwiększyć wydajność sieci Deutsche Telekom. Nagrody zostaną przyznane za zrównoważone rozwiązania, szczególnie w obszarach energii odnawialnej i zarządzania siecią (np. za pomysły dotyczące rozproszonej/lokalnej produkcji energii czy za nowe rozwiązania w zakresie magazynowania energii).

Trzej finaliści otrzymają wsparcie finansowe o łącznej kwocie 50 tys. euro - 1. miejsce: 25 tys. euro; 2. miejsce: 15 tys. euro, 3. miejsce: 10 tys. euro. Ponadto firmy sponsorujące tegoroczną edycję konkursu będą wspierać prace nad weryfikacją zwycięskich koncepcji lub nawet wdrażać już nowe rozwiązanie.

Operator prowadzi też inne działania ekologiczne jako element kampanii WE CARE. Firma stale modernizuje swoją flotę samochodową, wyposażając ją w auta hybrydowe i elektryczne. W znaczącym stopniu wyeliminowano plastik z biur, a w przesyłkach dla klientów ograniczono ilość papieru. W duchu filozofii zero waste w ubiegłym roku wystartował także projekt „Smartfon re:generacja”, w ramach którego w T‑Mobile można nabyć odnowione telefony.

