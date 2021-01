Elon Musk oferuje 100 mln dolarów za opracowanie ekologicznej technologii

Elon Musk ogłosił, za pośrednictwem swojego Twittera, że da 100 mln dolarów temu, kto opracuje najlepszą technologię przechwytywania dwutlenku węgla.

Parafrazując pierwszą polską encyklopedię "Nowe Ateny", można powiedzieć, że jaki jest Elon Musk, każdy widzi. Biznesmen jest jednocześnie geniuszem i wariatem, który wielokrotnie wywoływał kontrowersje. Wydaje się jednak, że aktualnie niemal wszystko, czego się dotknie, zamienia w złoto, jak chociażby miotacz ognia. Teraz Musk wywołał kolejne poruszenie. Na swoim Twitterze napisał, że da 100 mln dolarów temu, kto opracuje najlepszą technologię przechwytywania dwutlenku węgla.

Na razie nie znamy szczegółów tego nietypowego konkursu, ale Elon Musk dodał w kolejnym tweecie, że poda je w przyszłym tygodniu. Takie podejście jest zgodne z tym, co do tej pory robił jeden z najbogatszych ludzi na świecie (niedawno przez chwilę był numerem jeden, ale już został wyprzedzony), który nie raz i nie dwa podnosił problem globalnego ocieplenia i ekologii. Przy okazji będzie to też jego największa inwestycja tego typu (poprzednia to 10 mln dolarów).

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Dwutlenek węgla to gaz cieplarniany, który odpowiedzialny jest za ocieplenie klimatu. Technologia, która pozwoliłaby na efektywne przechwytywanie go, mogłaby rozwiązać wiele problemów środowiska naturalnego i ograniczyć lub spowolnić zjawisko globalnego ocieplenia.

Źródło tekstu: Engadget