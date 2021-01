Sharp wprowadza na rynek dwa nowe oczyszczacze Ultimate Air Kil z technologią Plasmacluster

UA-KIL60E-W i UA-KIL80E-W to nowe oczyszczacze powietrza firmy Sharp z serii Ultimate Air. Modele te korzystają z ulepszonej wersji technologii bezpiecznej jonizacji powietrza, Plasmaclaster Ion.

Nowe oczyszczacze powietrza Sharp Ultimate Air, modele UA-KIL60E-W i UA-KIL80E-W, to przede wszystkim wydajniejsza wersja technologii walczącej z bakteriami, wirusami, grzybami, alergenami i smogiem, a także dbająca o odpowiednią i bezpieczną dla użytkownika jonizację powietrza. Jony Plasmacluster oczyszczają powietrze w sposób podobny do tego, jak ma to miejsce w środowisku naturalnym, gdzie emitowana jest jednakowa liczba jonów dodatnich i ujemnych. Plasmacluster Ion 25000 – w porównaniu do 7000 – produkuje i emituje wyższe stężenie jonów, dzięki czemu czas potrzebny do efektywnego działania skraca się nawet ponad 3-krotnie. Nowe modele oczyszczaczy Sharp to także znacznie szybsze redukowanie elektryczności statycznej oraz usuwanie nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo wersja UA-KIL80E-W została wyposażona w funkcję automatycznego czyszczenia filtra wstępnego, odpowiedzialnego za wyłapywanie największych cząstek zanieczyszczeń powietrza.

Urządzenia UA-KIL60E-W i UA-KIL80E-W nadają się nie tylko do zastosowań domowych, ale także w przypadku większych biur oraz pomieszczeń użytkowych. Wysoka wydajność pozwala na użycie ich w pomieszczeniach o powierzchni, odpowiednio, do 50 m2 i do 62 m2. Nowe oczyszczacze Sharp Ultimate Air gwarantują też nawilżanie powietrza na poziomie 660-700 ml na godzinę. Dzięki czujnikom temperatury, wilgotności, zapachu, kurzu i światła oraz inteligentnym i zróżnicowanym trybom pracy, urządzenie większość pracy wykonuje automatycznie, dostosowując się do aktualnych warunków w pomieszczeniu.

Nowe oczyszczacze w ofercie przedsprzedażowej

Z okazji wprowadzenia na rynek dwóch nowych modeli oczyszczaczy Ultimate Air, firma Sharp rozpoczyna atrakcyjną ofertę przedsprzedażową z drugim darmowym urządzeniem. Przy zakupie oczyszczacza UA-KIL60E-W lub UA-KIL80E-W, kupujący otrzymuje oczyszczacz powietrza UA-PF40 z technologią Plasmacluster za darmo. To atrakcyjna oferta zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują oczyszczaczy do kilku pomieszczeń. Promocja trwa od 20 stycznia do 12 lutego 2021 roku i obejmuje zakupy w trzech sklepach: LoveAir.pl, mwp.biz.pl i ekologicznydom.eu.

