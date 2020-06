Sharp HT-SBW800 - test soundbara, w którym zakochają się miłośnicy sopranów

Kino domowe to nie tylko dobry projektor i ekran, ale także odpowiednie głośniki, na których przy okazji odtworzymy również muzykę czy dźwięki z gier. Wykorzystać w tym celu możemy soundbar, mieszczący wszystkie głośniki w jednej obudowie. Takim urządzeniem jest Sharp HT-SBW800, dodatkiem do którego jest oddzielny subwoofer bezprzewodowy. Zestaw obiecuje wiele, między innymi z uwagi na obsługę standardu Dolby Atmos. A jak jest w rzeczywistości? Tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja soundbara:

Wymiary: 1200 x 105 x 75 mm, masa: 4,3 kg,

Wbudowany wyświetlacz,

Moc wyjściowa: 6 x 25 W (8 Ω) + 50 W (4 Ω) (RMS),

Zakres częstotliwości: 120 Hz – 20 kHz,

Złącza: 3 x HDMI (w tym jedno z ARC), AUX, USB-A, Optical, Coaxial, DC IN 23 V,

Łączność Bluetooth 4.2,

Zasilanie: DC 23 V / 3A,

Pobór mocy: 35 W, w trybie czuwania: <0,5 W.

Specyfikacja subwoofera:

Wymiary: 240 x 240 x 415 mm,

Moc wyjściowa: 180 W (3 Ω) (RMS),

Zakres częstotliwości: 40 Hz – 120 Hz,

Zasilanie: AC 220-240 V (50/60 Hz),

Pobór mocy: 35 W, w trybie czuwania: <0,5 W.

Cena: 2299 zł.

Zestaw testowy

Soundbar i subwoofer to główne, ale nie jedyne elementy zestawu testowego. Wraz z nimi w pudełku znalazł się również zestaw przewodów: 4 przewody zasilające (w tym dwa z angielskimi wtyczkami), kabel HDMI oraz przewód audio z wtyczkami Jack 3,5 mm. Do tego zasilacz dający na wyjściu prąd 23V/3A, metalowe mocowania do powieszenia soundbara na ścianie oraz pilot zdalnego sterowania. W zestawie nie zabrakło również dokładnej instrukcji obsługi w sześciu językach (w tym po polsku) oraz wielojęzycznej instrukcji „Quick start guide” (również z językiem polskim).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak