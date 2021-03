Deutsche Telekom: dostarczymy 5G do 90% populacji Niemiec

Deutsche Telekom, do którego należy polski T-Mobile, intensywnie rozwija swoją sieć 5G. Operator zadeklarował, że do końca 2021 roku obejmie zasięgiem nowego standardu aż 90 procent populacji Niemiec.

Nie jest to plan pozbawiony szans realizacji, ponieważ już teraz DT obejmuje zasięgiem 5G około 80% populacji Niemiec. Co ciekawe, jeszcze w grudniu 2020 r. operator ogłaszał swoje plany na kolejne 12 miesięcy i wtedy zakładał osiągnięcie właśnie 80% pokrycia. Najwyraźniej jednak wdrożenie nowego standardu przyspieszyło, a marzec zamykany jest osiągnięciem 66 milionów osób w zasięgu 5G. Nową sieć tworzy ponad 50 tysięcy anten w całym kraju, rozlokowanych w 5 tysiącach miast.

Przeważająca część to 5G NSA w paśmie 2100 MHz, w agregacji z LTE tak jak w polskim T-Mobile. W tych zakresach sieć osiąga teoretyczną prędkość pobierania do 225 Mbps. Deutsche Telekom buduje też zasięg w „prawdziwym 5G”. Do końca marca operator zaplanował dostarczenie 5G na częstotliwości 3,6 GHz w 30 miastach, co możliwe jest dzięki uruchomieniu blisko tysiąca nowych anten, nie tylko w dużych miastach, jak Berlin, Monachium czy Hamburg, ale też nieco mniejszych, jak Akwizgran, Lipsk czy Bonn. Jednocześnie operator przygotowuje się do rozbudowy 5G w architekturze SA, w której nie jest wykorzystywana warstwa LTE. Pierwsza całkiem niezależna stacja 5G powstała w mieście Garching niedaleko Monachium.

Niemiecki operator podał również, że infrastruktura sieci rdzeniowej zostanie w pełni zaktualizowana do architektury 5G bazującej na rozwiązaniach chmurowych.

Mimo rozbudowy 5G niemiecka sieć wciąż jeszcze inwestuje w LTE. Deutsche Telekom zmodernizował w ostatnim czasie ponad 2500 anten w całych Niemczech, aby zaoferować klientom prędkość pobierania do 300 Mbps.

Źródło zdjęć: Deutsche Telekom

Źródło tekstu: RCR Wireless News