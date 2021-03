T-Mobile na wiosnę to nowe taryfy 5G, urządzenia w elastycznych ratach i podwojone gigabajty

T-Mobile przygotował nową wiosenną ofensywę związaną z siecią piątej generacji. Od 24 marca klienci abonamentowi mogą korzystać z nowych taryf 5G, w których można przesłać nawet 150 GB danych z pełna prędkością. Do tego dochodzi nowy model sprzedaży urządzeń z elastycznymi ratami na 24 miesiące i zniżkami na sprzęt.

Wiosna coraz śmielej puka do naszych drzwi i skłania do wiosennych porządków. T-Mobile również poczuł wiosnę i postawił na odświeżenie taryf, ale także zupełnie nowe rozwiązania dla swoich klientów abonamentowych. Nowe taryfy 5G, podwojone gigabajty w taryfach M i M+, jak i model sprzedaży urządzeń na elastyczne raty mogą być jaskółkami, które sprawią, że nadchodząca wiosna będzie dla klientów magentowego operatora wyjątkowo korzystna.

Więcej gigabajtów w nowych taryfach 5G

Dzięki komercyjnemu wprowadzeniu w 2020 roku sieci piątej generacji, z magentowego 5G może korzystać ponad 6,3 miliona osób na terenie całego kraju. Osoby posiadające urządzenie obsługujące 5G oraz dowolny z oferowanych od września 2019 roku planów taryfowych dla klientów indywidualnych lub taryfę MagentaBIZNES, mogły korzystać z zasięgu 5G w ramach dotychczasowych taryf XS, S, M i L. Dziś (24 marca 2021 roku) dołączają do nich trzy nowe taryfy: M+, L+ i XL+, stworzone w celu jeszcze swobodniejszego korzystania z profitów sieci 5G.

W każdej z nowych taryf znajdziemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz solidne paczki gigabajtów: w przypadku M+ to 25 GB podwojone w wiosennej promocji do 50 GB, w taryfie L+ znajdziemy 100 GB, a w XL+ aż 150 GB z pełną prędkością. Po wykorzystaniu pakietów prędkość zostanie ograniczona do 1 Mb/s. Każda z taryf jest dostępna zarówno w ofercie z urządzeniem, jak i osobno.

Szczegóły nowej oferty przedstawiliśmy w tabeli poniżej. Ceny abonamentu miesięcznego uwzględniają 5 zł rabatu za zgody marketingowe oraz 5 zł rabatu za obsługę elektroniczną i terminową płatność.

Taryfa M+ L+ XL+ Abonament miesięczny 65 zł 90 zł 120 zł Internet w kraju Bez limitu danych 25 GB 50 GB z pełną prędkością 100 GB z pełną prędkością 150 GB z pełną prędkością Rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich w kraju i w roamingu UE Bez limitu Urządzenie na raty Od 10 zł miesięcznie Rabat na urządzenie do 200 zł do 600 zł do 800 zł



Więcej szczegółów na temat nowych taryf można znaleźć w regulaminach:

Wiosenne podwajanie gigabajtów

Dla nowych klientów i osób przedłużających umowę T-Mobile przygotował wiosenną niespodziankę. We wszystkich taryfach M i M+ podwojono na dwa lata gigabajty dostępne w podstawowym pakiecie. Oznacza to, że w taryfie M przez cały okres umowy klienci będą mogli korzystać z 30 GB, a w taryfie M+ z 50 GB. Po wykorzystaniu pakietu w danym cyklu, prędkość transmisji danych ulegnie obniżeniu do 1 Mb/s do końca tego cyklu.

Z kolei od 1 kwietnia tego roku na wiosenne podwojenie gigabajtów mogą przygotować się również wszyscy obecni klienci T‑Mobile, korzystający z opcji S, M i L na taryfie T. Jedyne, co muszą zrobić, to do połowy maja wejść do aplikacji Mój T‑Mobile i tam aktywować wiosenny pakiet podwojenia gigabajtów, który będzie ważny do końca kolejnego cyklu rozliczeniowego.

Taryfa XS S M L Abonament miesięczny

po rabatach 35 zł 45 zł 55 zł 75 zł Internet w kraju 3 GB 8 GB Bez limitu danych,

15 GB 30 GB z pełną prędkością Bez limitu danych,

70 GB z pełną prędkością Rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich w kraju i w roamingu UE Bez limitu Urządzenie na raty Od 10 zł miesięcznie Rabat na urządzenie - do 100 zł do 200 zł Abonament dla duetu 30 zł/mies. za osobę 40 zł/mies. za osobę 45 zł/mies. za osobę 65 zł/mies. za osobę Abonament dla rodziny 25 zł/mies. za osobę 35 zł/mies. za osobę 40 zł/mies. za osobę 60 zł/mies. za osobę



Elastycznie przy zakupie urządzeń i nawet 800 zł rabatu

Od 24 marca tego roku oferty abonamentu komórkowego i Internetu mobilnego w T-Mobile będą oferowane z urządzeniami dostępnymi z opłatą na start i 24 lub 36 miesięcznymi ratami 0%. Każdy klient może samodzielnie zdecydować o liczbie rat sprzętowych, które chce zapłacić, oraz o wysokości miesięcznej raty za urządzenie (od 5 do 200 zł, w zależności od urządzenia i liczby rat). Pozostała kwota z wartości urządzenia, pomniejszona o rabat zależny od wybranego abonamentu, zostanie rozliczona jako opłata na start.

Decydując się na abonament na 24 miesiące z urządzeniem na raty na 24 miesiące z opłatą początkową, klient otrzyma od nas następujące zniżki na opłaty początkowe:

w taryfie M – rabat do 100 zł,

w taryfie L – rabat do 200 zł,

w taryfie M+ – rabat do 200 zł,

w taryfie L+ – rabat do 600 zł,

w taryfie XL+ – rabat do 800 zł.

Powyższe zniżki od 100 do 800 zł dotyczą nie tylko smartfonów, ale również wszystkich urządzeń, takich jak smartwatche, tablety czy laptopy, dostępnych z głosową ofertą abonamentową T‑Mobile.

