W T-Mobile na kartę też skorzystasz z 5G

Od 22 marca 2021 roku z magentowego 5G mogą korzystać także użytkownicy T-Mobile na kartę. W nowym pakiecie Bez limitu XL po doładowaniu można mieć nawet 40 GB Internetu miesięcznie.

Najnowsza propozycja T-Mobile Polska skierowana jest do użytkowników oferty na kartę i stanowi uzupełnienie portfolio usług 5G. Już w 2020 roku infrastruktura magentowego operatora oferowała zasięg sieci piątej generacji ponad 6,3 milionom osób na terenie całego kraju, w tym między innymi w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Chorzowie, Poznaniu, Kielcach czy Opolu. Wtedy mogli z tego skorzystać tylko klienci abonamentowi, a od teraz do tego grona dołączają użytkownicy T-Mobile na kartę. Będą oni mogli również wybierać spośród 31 urządzeń 5G, które obecnie stanowią aż 25% wszystkich sprzedawanych modeli w sieci T-Mobile

Bez limitów w rozmiarze XL

Nowa oferta dla użytkowników T‑Mobile na kartę rozszerzy dotychczasową taryfę GO!. Do pakietów Bez limitu S, Bez limitu M i Bez limitu L dołączył nowy, Bez limitu XL, umożliwiający korzystanie z sieci 5G. Jest to propozycja rozliczana analogicznie do pozostałych pakietów, czyli w 30-dniowym cyklu. Użytkownik, który ją wybierze, otrzyma nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, a także 20 GB Internetu.

Pakiet Bez limitu XL obejmuje także bezpłatny dostęp do usługi Supernet Video HD, umożliwiającej korzystanie z aplikacji i platform streamingowych, takich jak Netflix, YouTube, TikTok, Prime Video, Ipla czy Player, bez utraty gigabajtów. Za całość użytkownicy zapłacą 39 zł miesięcznie. Dodatkowo w taryfie GO! użytkownik zyskuje bonusowe gigabajty po doładowaniu konta – po zasileniu go kwotą 40 zł, klient otrzyma dodatkowe 20 GB i będzie mógł wówczas cieszyć się pakietem 40 GB.

Z oferty mogą skorzystać również osoby, które do tej pory były posiadaczami innego planu taryfowego – Frii, Nowy Tak Tak, Hot, Happy lub Internetu na kartę Blueconnect. Aktywacja oferty spowoduje zmianę taryfy na GO! i wyłączenie poprzednich usług.

Jak aktywować pakiet Bez limitu XL?

Ofertę Bez limitu XL można łatwo włączyć, korzystając z jednego z trzech sposobów:

uruchomienie pakietu w aplikacji Mój T‑Mobile , w zakładce Usługi dodatkowe ,

, w zakładce , użycie kodu ekspresowego *500*1*0# ,

, wysłanie SMS-a o treści AKTXL na numer 8080.

Oferta zostanie aktywowana w ciągu 24 godzin, a klient otrzyma powiadomienie SMS o uruchomieniu usługi. Więcej informacji na temat nowej oferty można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl/c/na-karte/pl.

Źródło tekstu: T-Mobile