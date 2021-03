T-Mobile: usługa Cloud Security teraz chroni także pocztę firmową

T-Mobile wprowadza nową usługę cyberbezpieczeństwa dla biznesu. Ofertę Cloud Security uzupełnia E-Mail Protection, rozwiązanie chmurowe oferujące m.in. zaawansowaną, wielowarstwową ochronę antywirusową, antyphishingową oraz wykrywanie i usuwanie spamu.

Ataki przeprowadzone za pośrednictwem poczty e-mail to jedno z najpowszechniejszych zagrożeń, z jakimi muszą mierzyć się firmy niemal każdej wielkości. Większość tego rodzaju przestępstw stanowią te związane ze złośliwym oprogramowaniem lub/i phishingiem. Straty mogą być ogromne, a proces przygotowania się na tego typu atak jest wielowarstwowy. Wymaga najczęściej nakładów związanych zarówno z obszarem IT, jak i edukacją wszystkich pracowników korzystających z poczty elektronicznej. Dzięki najnowszej propozycji T-Mobile dużą część tego ciężaru przejmuje na siebie rozwiązanie E-Mail Protection firmy Proofpoint.

Usługa E-Mail Protection w T-Mobile to dodatkowa propozycja, niezależna, ale zintegrowana z wprowadzonym w lipcu rozwiązaniem Cloud Security. Uzupełnia ofertę cyberbezpieczeństwa o w pełni skalowalne, elastyczne rozwiązanie do ochrony poczty firmowej. Jest to usługa chmurowa, nie wymaga zakupu sprzętu czy instalacji oprogramowania na urządzeniach użytkowników. Rozwiązanie może służyć do zabezpieczenia wszystkich pracowników – także tych pracujących w trybie hybrydowym lub na tzw. pracy zdalnej.

E-Mail Protection oferuje wielowarstwową ochronę antywirusową, wykrywanie spamu i phishingu, a także zapewnia ciągłość poczty elektronicznej dzięki awaryjnej skrzynce odbiorczej, która umożliwia natychmiastowe odtworzenie utraconych lub niedostępnych e-maili z ostatnich 30 dni. Chroni również również przed zagrożeniami wykorzystującymi socjotechnikę. E-Mail Protection wykorzystuje technologię Proofpoint MLX, która wykrywa spam i phishing, badając setki tysięcy atrybutów w każdej wiadomości e-mail. Robi to na podstawie treści, obrazków i załączników oraz automatycznie dostosowuje się do nowych zagrożeń w miarę ich pojawiania się.

Usługa analizuje także adresy URL i załączniki. Wszystkie wiadomości są również skanowane przez wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, aby zapewnić, że wirusy są przechwytywane i blokowane.

Rozwiązanie jest także w pełni skalowalne. Administrator może łatwo zwiększyć lub zmniejszyć liczbę skrzynek pocztowych objętych ochroną. Nie wymaga to zakupu dodatkowego sprzętu, licencji czy instalacji oprogramowania na komputerach pracowników.

Usługa E-Mail Protection dostępna jest w formie wygodnej subskrypcji z prostym cennikiem – 15,90 złotych miesięcznie za każdą skrzynkę pocztową.

