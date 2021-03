T-Mobile szykuje się do wyłączenia 3G, za to udostępni VoLTE i 5G w prepaidach

W najbliższym czasie T-Mobile włączy usługę VoLTE we wszystkich swoich ofertach. Jest to jedno z działań operatora, które stanowi element przygotowań do całkowitego wyłączenia telefonii 3G. T-Mobile chce też udostępnić 5G w pre-paidach.

Temat wyłączenia 3G pojawia się w wypowiedziach polskich operatorów już od paru miesięcy, a T-Mobile zapowiadało to już w listopadzie zeszłego roku. Wtedy początek związanych z tym prac przewidziany został na 2021 rok. Teraz prezes T-Mobile Polska, Andreas Maierhofer, potwierdził w wypowiedzi dla ISBtech, że operator wyłączy sieć 3G do 2023 roku.

Co więcej, w najbliższym czasie, czyli na początku bieżącego miesiąca, magentowy operator planuje wprowadzić VoLTE w ofertach na kartę i MIX. O zapowiedziach udostępnienia tej usługi wszystkim klientom pisaliśmy już wcześniej i najwyraźniej operator jest bliski spełnienia tej zapowiedzi. Ma to przyczynić się do szybkiego wzrostu udziału VoLTE i dalszego spadku popularności sieci 3G. T-Mobile myśli też o dalszym rozwoju swojego 5G i zamierza w pierwszej połowie roku udostępnić dostęp do tej usługi klientom ofert na kartę.

Przygotowujemy T-Mobile do wyłączenia przestarzałej technologii, jaką jest już sieć 3G. Już teraz mniej niż 5% przesyłanych danych jest wysyłanych w sieci 3G i udział ten stale spada. Wyłączenie 3G nastąpi do 2023 r. Podobną sytuację obserwujemy w rozmowach głosowych. Prowadzonych jest coraz więcej połączeń głosowych w technologii VoLTE. Widać to w statystykach, gdzie 30% wszystkich połączeń głosowych odbywa się w VoLTE.

– powiedział ISBtech Andreas Maierhofer.

Prezes T-Mobile Polska wyraził przekonanie, że wszystkie działania, które sieć zamierza wprowadzić w tym i przyszłym roku, pomogą klientom przygotować ich do wyłączenia 3G, a jednocześnie dostarczą im najnowsze i najlepsze technologie, jak 5G.

Również w pierwszej połowie tego roku będziemy oferować technologię 5G klientom prepaid i uruchomimy kilka programów przeznaczonych dla klientów, których telefony i routery nie mają dostępu do technologii LTE, aby zapewnić im znacznie lepsze wrażenia z usług sieciowych T-Mobile

– powiedział Andreas Maierhofer.

Prezes T-Mobile zapowiada, że częstotliwości, które operator odzyska dzięki wyłączeniu 3G, będzie głównie wykorzystywana dla nowoczesnych technologii zwiększających przepustowość sieci oraz jej prędkość. Wciąż w użyciu pozostanie za to warstwa sieci 2G. Jest ona wykorzystywana między innymi w ruchu machine2machine, a jej atutem jest duże pokrycie terenu Polski.

Źródło tekstu: ISBnews/ISBtech