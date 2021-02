Wyniki T-Mobile Polska po 2020 roku: wyższe przychody, więcej klientów

Mimo wymagającego otoczenia, T-Mobile w 2020 roku osiągnął wzrost wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Magentowy operator powiększył również bazę swoich klientów kontraktowych oraz utrzymał niski poziom odejść w tym segmencie.

Na koniec IV kwartału 2020 roku T‑Mobile Polska miał 11,198 mln klientów usług mobilnych, o 244 tys. więcej niż rok wcześniej i o 127 tys. więcej niż na koniec 3Q2020. Wzrosła zarówno baza klientów kontraktowych, jak i klientów prepaid. Tych pierwszych na koniec grudnia było 7,624 mln, tych drugich – 3,574 mln. Oferta MagentaBIZNES miała na koniec roku 1,2 mln kontraktów. W minionym roku operator rozwijał także bazę użytkowników usług szerokopasmowych, notując na koniec roku niemal 40 tys. klientów, w tym 30,5 tys. użytkowników łączy światłowodowych (FTTH). W skali całego roku, T-Mobile obniżył średni miesięczny wskaźnik odejść (churn) klientów kontraktowych do rekordowo niskiego poziomu 0,7%.

W 2020 roku T-Mobile Polska osiągnął przychód w wysokości 6,456 mld zł, o 1,1% więcej niż w 2019 roku. Skorygowany zysk EBITDA AL wzrósł w tym czasie o 2,0%, osiągając wartość 1,678 mld zł. Co ważne, wzrosty te udało się wypracować mimo obciążenia w postaci zmniejszenia przychodów z roamingu oraz trudniejszej, zmiennej sytuacji rynkowej. Mimo tej zmienności, przychody operatora rosły stabilnie w porównaniu do ubiegłego roku przez trzy kwartały, by ustabilizować się w kwartale czwartym. Na wynik EBITDA AL ostatniego kwartału wpływ miała decyzja o przeznaczeniu przeważającej części zysku na wypłatę specjalnej premii rocznej w wysokości 500 euro wszystkim pracownikom spółki.

Bez wątpienia w roku 2020 usługi T-Mobile znalazły się w centrum życia naszych klientów, stając się podstawą zdalnej pracy, edukacji, rodzinnej rozrywki, a nawet sposobem na funkcjonowanie całych firm. To dla nas ogromna odpowiedzialność, ale też szansa na wypracowanie bliskich relacji z klientami i zdobycie ich zaufania. Wzrost ich lojalności pokazuje, że strategia skupiona na najwyższej jakości usług i obsługi pozwoliła nam ten cel osiągnąć. Z punktu widzenia celów biznesowych, wypracowania stabilnego wzrostu EBITDA, musieliśmy zmierzyć się z dwoma wyzwaniami: dodatkowymi nakładami, związanymi z utrzymaniem jakości sieci pod obciążeniem oraz koniecznością przestawienia praktycznie całej firmy na zdalny tryb pracy, a także niższymi przychodami z roamingu. Tym bardziej cieszymy się, że na koniec roku nie tylko cel ten udało się zrealizować, ale nawet przeznaczyliśmy znaczą część zysku wypracowanego w czwartym kwartale na wypłatę specjalnej premii pracownikom w uznaniu ich wkładu w sukces osiągnięty w tym roku.

– powiedział Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska

Po niezwykle obiecującym rozpoczęciu roku, bardzo szybko znaleźliśmy się w obliczu wyzwania w postaci spadku przychodów z roamingu, spowodowanego ograniczeniem ruchu turystycznego oraz przed koniecznością wstrzymania działalności części naszych sklepów. W tej sytuacji duża stabilność finansowa spółki, wypracowana na przestrzeni ostatnich lat okazała się ogromnym atutem antykryzysowym. Pozwoliła nam sprawnie zaadaptować się do nowego modelu pracy, a jednocześnie kontynuować inwestycje w sieć i jakość obsługi. Podjęte działania, w połączeniu ze wzrostem bazy oraz skutecznym zaadresowaniem rosnącego zapotrzebowania na usługi cyfrowe po stronie naszych klientów, pozwoliły nam zrealizować cele finansowe.

– powiedział Juraj Andras, członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. finansowych

T-Mobile w okresie pandemii

Działania T-Mobile Polska w 2020 roku skierowane do klientów indywidulanych były w dużej mierze zdeterminowane przez pandemię COVID-19. Znalazło to odzwierciedlenie nie tylko w zmianie komunikacji marketingowej, ale również ofertach, nowych kanałach kontaktu i dodatkowych, proklienckich aktywnościach. Aby odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie na Internet, związane z pracą i nauką zdalną, operator przez cały rok udostępniał klientom cotygodniowe, bezpłatne bonusy w ramach akcji Happy Fridays. Klienci aktywowali je blisko 13 mln razy, korzystając z ponad 74 mln bezpłatnych gigabajtów. Dodatkowo, pod koniec roku klienci indywidualni T-Mobile otrzymali na święta 2 tygodnie nielimitowanego Internetu mobilnego zupełnie za darmo.

W 2020 roku T-Mobile stawiał również na rozwój usług konwergentnych, ze szczególnym naciskiem na Internet światłowodowy. Z końcem roku usługa ta docierała do około 3,5 mln gospodarstw domowych, a klienci już korzystający ze światłowodu od T-Mobile pozytywnie oceniali zarówno samą usługę (ponad połowa ocen 9 i 10 w 10-stopniowej skali), proces sprzedaży (75% wskazań 9 i 10) oraz proces instalacji (80% oceny 9 i 10). Sprzedaż światłowodu w każdym kolejnym miesiącu 2020 systematycznie rosła. Dodatkowo, z początkiem 2021 roku T-Mobile udostępnił swoim obecnym klientom abonamentowym usługę światłowodu za darmo do końca roku w umowie na 24 miesiące.

Pomimo ograniczeń pandemicznych, T-Mobile nie zapominał o rozwoju infrastruktury i zapewnieniu klientom sieci najwyższej jakości. Od połowy 2020 roku mogą oni korzystać z sieci 5G, coraz szerszy staje się również wachlarz smartfonów w ofercie operatora, obsługujących ten standard. W 2020 roku co czwarte urządzenie wprowadzone w T-Mobile działało w sieci piątej generacji. Obecnie klienci mogą wybierać spośród 26 smartfonów i 2 routerów 5G.

Inwestycje w sieć

W ciągu ostatnich 12 miesięcy T-Mobile prowadził bardzo aktywne działania w obszarze sieci. Początek pandemii spowodował znaczący wzrost zapotrzebowania na mobilne usługi telekomunikacyjne. W zaledwie klika dni nastąpił skokowy wzrost liczby wykonywanych połączeń głosowych o około 40%, a ilość przesyłanych danych wzrosła o około 25%. W całym 2020 roku średnia miesięczna ilość danych przesyłanych w sieci T-Mobile wzrosła o ponad 40%.

W połowie 2020 roku T-Mobile komercyjnie uruchomił sieć 5G, która obecnie, dzięki 1650 stacjom bazowym działającym na częstotliwościach 2100 MHz, dociera z zasięgiem do około 6,3 mln mieszkańców Polski. W kolejnych miesiącach 2021 roku można się spodziewać uruchamiania sieci 5G na tych samych częstotliwościach w kolejnych dużych miastach Polski. Jednocześnie T-Mobile cały czas utrzymuje gotowość do budowy sieci 5G na nowych częstotliwościach, gdy tylko zostaną one rozdysponowane.

W czwartym kwartale zakończył się również proces wdrażania po stronie sieciowej technologii VoLTE dla klientów rynku przedpłaconego. W lutym bieżącego roku technologia ta, która pozwala na realizowanie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem sieci LTE, została udostępniona już pierwszej grupie klientów. Klienci abonamentowi mogli skorzystać z VoLTE po raz pierwszy w 2016 roku. Obecnie technologia ta odpowiada za ponad 20% całego ruchu głosowego w sieci. Włączenie VoLTE dla klientów prepaid jest jednym z pierwszych kroków przygotowawczych do wyłączenia sieci 3G przez T-Mobile zaplanowanego na 2023 rok.

Dane historyczne

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie 1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln 2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln 3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln 4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln 1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln 2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln 3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln 4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln 1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229 mln 2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln 3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln 4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln 1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln 2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln 3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln 4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln 1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln 2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln 3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln 4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln 1Q20 7,530 mln 3,452 mln 10,982 mln 2Q20 7,560 mln 3,461 mln 11,021 mln 3Q20 7,581 mln 3.490 mln 11.071 mln 4Q20 7,624 mln 3,574 mln 11,198 mln

Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL 1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0% 2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7% 3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1% 4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5% 1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7% 2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2% 3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5% 4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8% 1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5% 2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9% 3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3% 4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2% 1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6% 2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4% 3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8% 4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6% 1Q19 1,496 mld zł 473/398 mln zł 31,6/26,4% 2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3% 3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3% 4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3% 1Q20 1,557 mld zł 484/414 mln zł 31,1/26,7% 2Q20 1,618 mld zł 509/435 mln zł 31,5/27,0% 3Q20 1,621 mld zł -/433 mln zł -/26,7% 4Q20 1,660 mld zł* -/396 mln zł* -/23,9%*

*) Wartości oszacowane na podstawie wyników za cały rok i trzy wcześniejsze kwartały

Źródło tekstu: T-Mobile