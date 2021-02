T-Mobile bez nonsensów to światłowód do końca roku za darmo

T-Mobile w nowej odsłonie kampanii reklamowej przypomina o swojej ofercie z Internetem światłowodowym, który klienci magentowego operatora mogą mieć za darmo do końca 2021 roku.

Życie wielu z nas przeniosło się w dużej mierze do naszych „czterech kątów”, a zdalna nauka i praca stały się nową codziennością. Gdy w domu nie wszystko układa się tak, jak byśmy tego chcieli, a do tego po raz kolejny jest problem z łączem internetowym, to może czas na zmiany. T-Mobile nie zapanuje nad wszystkim, co dzieje się w domach jego klientów, ale na pewno może im zapewnić dobrą jakość Internetu światłowodowego - a przynajmniej tak obiecują Magentowi. Dobre łącze pozwoli realizować wszystkie swoje codzienne obowiązki i przyjemności.

Zobacz: T-Mobile: światłowód do końca roku za darmo, gratisowe 30 GB z routerem przez 6 miesięcy, pół roku bez opłat za abonament i telefon

Zobacz: T-Mobile bez nonsensów to abonament i telefon za 0 zł przez pół roku

Światłowód za darmo do końca 2021 roku

Oferta skierowana jest zarówno do obecnych, jak i nowych klientów T-Mobile. Osoby, które mają abonament na usługi głosowe w T-Mobile lub go zakupią, mogą skorzystać z usługi Internetu światłowodowego, nie ponosząc do końca roku żadnych opłat. Użytkownik może wybrać jedną z trzech prędkości: do 300 Mb/s, do 600 Mb/s lub do 900 Mb/s. Umowa podpisywana jest na okres 24 miesięcy, a opłata miesięczna od 2022 roku będzie wynosić odpowiednio 59 zł, 69 zł lub 89 zł miesięcznie.

Zobacz: Play na Kartę: 100 GB na start w prezencie dla nowych klientów

Zobacz: Kolejne podwyżki w Play na kartę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: T-Mobile