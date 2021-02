VoLTE i Wi-Fi Calling już dostępne w Mobile Vikings

Kolejną siecią, która umożliwiła korzystanie z VoLTE i Wi-Fi Calling, jest wirtualny operator Mobile Vikings. Obydwie usługi dostępne są bez specjalnych działań ze strony użytkownika, pod warunkiem posiadania odpowiedniego smartfonu.

Chociaż nie wszyscy operatorzy infrastrukturalni w stu procentach są w stanie dostarczyć usługi VoLTE i Wi-Fi Calling w swoich ofertach, to problemu z tym nie ma MVNO Mobile Vikings. W tej sieci korzystanie z obydwu rozwiązań możliwe jest na ogólnych zadach, jak odbywa się to w Play, który jest partnerem infrastrukturalnym Vikingów.

Żeby korzystać z VoLTE w Mobile Vikings, wystarczy po prostu znajdować się w zasięgu LTE sieci Play, z zastrzeżeniem, że opcja ta nie działa w roamingu krajowym i międzynarodowym. Dostęp do VoLTE i Wi-Fi Calling w Mobile Vikings wymaga też posiadania telefonu, który wspiera te technologie w sposób dostosowany do wymagań Play.

Zobacz: T-Mobile włączy VoLTE i WiFi Calling użytkownikom magentowych ofert na kartę

Operator podał nawet listę urządzeń, które spełniają te wymogi. Znajdziemy tam telefony takich marek jak Apple, Honor, Huawei, Oppo, Realme, Samsung czy Xiaomi. Pełna lista zgodnych smartfonów dostępna jest tu:

https://blog.mobilevikings.pl/wifi-calling-sprawdz.

Z opisu wynika, że dotyczy tylko Wi-Fi Calling, ale obejmuje też VoLTE – listy się pokrywają.

W części z tych modeli usługa VoLTE włączy się automatycznie. Gdyby z kolei widniejący na liście smartfon nie pozwalał na nawiązanie połączeń Wi-Fi Calling, operator radzi, by spróbować „uniwersalnego działania naprawczego urządzeń wszelakich”, czyli włączyć i wyłączyć telefon lub wyjąć i wsadzić kartę SIM.

Zobacz: Plus: VoLTE i VoWiFi od teraz dla wszystkich

We wpisie na blogu Mobile Vikings operator udziela też innych porad, związanych z Wi-Fi Calling. Przede wszystkim zapewnia, że połączenia są podwójnie szyfrowane (standard non 3GPP access), dlatego nie trzeba się obawiać używania tego rozwiązania nawet po podłączeniu do publicznych hot-spotów. Żeby też uniknąć sytuacji, w której podczas korzystania z Wi-Fi Calling za granicą telefon nagle przełączy się na tradycyjny zasięg komórkowy (co może powodować dodatkowe koszty), Vikingowie radzą, by ustawić w telefonie tryb samolotowy i dopiero wtedy połączyć się z siecią Wi-Fi.

Zobacz: 100 GB na start – taki bonus daje Mobile Vikings

Wi-Fi Calling to dobre rozwiązanie podczas pobytu za granicą – za wszystkie przeprowadzone rozmowy i wysłane do Polski wiadomości płaci w Mobile Vikings się tak, jak na terytorium naszego kraju. Również używanie VoLTE nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Za każdą rozmowę płaci się tak, jak do tej pory za zwykłe połączenie komórkowe. Co więcej, nie trzeba nawet mieć włączonego transferu danych, by korzystać z połączeń głosowych w standardzie LTE.

Zobacz: T-Mobile włączy VoLTE i WiFi Calling użytkownikom magentowych ofert na kartę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Mobile Vikings