100 GB na start – taki bonus daje Mobile Vikings

Wirtualny operator Mobile Vikings nie pojawia się zbyt często z promocjami, ale gdy już ma jakiś bonus w zanadrzu, to przebija konkurencję. Tak jest i tym razem – w akcji pod nazwą „Rok Vikinga" można dostać aż 100 GB danych.

W pierwszej tegorocznej promocji Mobile Vikings klienci otrzymują automatyczny zapas 100 GB danych do wykorzystania przez miesiąc. Taka solidna paczka danych to dodatek do standardowego pakietu gigabajtów dostępnych w poszczególnych wariantach oferty.

W czym tkwi haczyk?

Oferta skierowana jest do nowych klientów Mobile Vikings, a z dodatkowych 100 GB można skorzystać przez 31 dni od aktywacji numeru.

Nowi Vikingowie w pierwszej kolejności wykorzystują ten specjalny bonus, a następnie dane, które mają w pakiecie. Te z kolei kumulują się wraz z każdym kolejny miesiącem (w wyższych planach).

Aby skorzystać z promocji, wystarczy przy składaniu zamówienia na stronie operatora wpisać specjalny kod: ROKVIKINGA. Promocja trwa do końca lutego 2021.

Operator stara się zachęcić nowych klientów prostymi warunkami oferty, brakiem jakichkolwiek umów i formalności oraz zintegrowaną grupą użytkowników. Nowym Vikingom sieć proponuje ofertę Match, w trzech wariantach do wyboru: za 20, 25 i 35 zł, w opcji autodoładowania. W każdym planie otrzymuje się połączenia krajowe bez limitu, nieograniczone SMS-y i MMS-y oraz paczki internetu. W dwóch wyższych planach jest darmowa kumulacja niewykorzystanych gigabajtów.

Mobile Vikings kusi jeszcze dwoma dodatkowymi bonusami:

MGM (Member gets member) – każdy aktywny użytkownik Mobile Vikings może zaprosić znajomego do przeniesienia numeru. Każda przekonana osoba to zniżka 10% do aktualnego, miesięcznego rachunku osoby zachęcającej. Wraz z piątą osobą rachunek staje się w pełni darmowy.

– każdy aktywny użytkownik Mobile Vikings może zaprosić znajomego do przeniesienia numeru. Każda przekonana osoba to zniżka 10% do aktualnego, miesięcznego rachunku osoby zachęcającej. Wraz z piątą osobą rachunek staje się w pełni darmowy. V2V – możliwość przeniesienia do sieci numeru znajomego dzięki aplikacji Viking App, w sposób intuicyjny i bezpieczny. W połączeniu z programem zniżkowym MGM daje to dodatkowy argument, aby zachęcić kolejnych znajomych do przejścia do Mobile Vikings.

