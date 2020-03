Mobile Vikings: nowa oferta na kartę - MATCH

Sieć Mobile Vikings miała podbić polski rynek telekomunikacyjny niczym dzielni skandynawscy wojownicy, zamiast tego pozostaje nieco zapomniana, rzadko zwracając na siebie uwagę ciekawymi propozycjami. Być może zmieni się to wraz z wprowadzeniem nowej oferty o nazwie MATCH.

Zobacz: Chill ON - nowa oferta subskrypcji w sieci Mobile Vikings

Prezentują swoją nowość, Mobile Vikings przekonuje, że jest to oferta dla „wszystkich, którzy czują, że obecny operator zwyczajnie o nich nie dba”.

MATCH łączy rozwiązania, znane już użytkownikom rogatego operatora: brak umów i zobowiązań, kumulację danych, program poleceń, nielimitowane połączenia, SMS oraz MMS, aplikację mobilną oraz opcję autodoładowania.

Do tej pory użytkownicy sieci mogli wybrać jedną z dwóch ofert za 25 zł - NO LIMIT lub CHILL ON. Teraz Mobile Vikings zmienia podejście i stawia na większą swobodę dopasowania warunków korzystania z taryfy w ramach jednej oferty - MATCH. Do dyspozycji są trzy plany:

SOLIDNY MATCH za 20 zł

PERFEKT MATCH za 25 zł

EKSTRA MATCH za 35 zł

Z tych trzech planów operator zachwala najbardziej Perfekt MATCH, w którym klient otrzyma nielimitowane rozmowy, SMS i MMS w kraju oraz 20 GB Internetu z możliwością kumulacji danych, czyli przenoszenia niewykorzystanych gigabajtów na kolejny miesiąc.

Zgodnie z dotychczasowym modelem jest to oferta pre-paid, a więc bez konieczności podpisywania długoterminowych umów. Jednocześnie, dzięki możliwości podpięcia karty i uruchomienia wygodnego autodoładowania, nie ma potrzeby pamiętania o comiesięcznych doładowaniach.

Zobacz: T‑Mobile dla firm: internet, który nie zwalnia. Nowa odsłona kampanii z konkurencją w tle

Zobacz: Orange: Od kwietnia drożej w ofertach na kartę

Znaną użytkownikom sieci kumulację GB można teraz włączyć jako opcję. Kosztuje to dodatkowe 5 zł/miesięcznie, jednak wystarczy zaprosić do sieci jedną osobę, by mieć ją przez kolejny rok za darmo. Warto także pamiętać, że dzięki programowi poleceń #ZaDarmo zapraszanie znajomych do Mobile Vikings obniża na stałe rachunek za telefon nawet do zera.

Zobacz: Więcej Internetu w sieci Otvarta. Nowa oferta startuje od dzisiaj

Podstawowy plan Solidny MATCH będzie odpowiedni dla użytkowników korzystających głównie z połączeń i SMS-ów, na przykład osób starszych. Ekstra MATCH to z kolei najlepsza opcja dla osób potrzebujących większej paczki internetu.

Operator w swojej nowej ofercie na kartę stawia na budowanie relacji z użytkownikami. Zapewnia więc, że wystarczy zadzwonić lub napisać na infolinię, by się przekonać, że to coś więcej, niż marketingowe gadanie.

Zobacz: Orange: Extra Box S10, czyli co rozpakujesz, jest twoje

Zobacz: Play miał awarię w roamingu międzynarodowym

Zobacz: Plus: bilety na finały Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2020

Źródło tekstu: Mobile Vikings