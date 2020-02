Orange: Od kwietnia drożej w ofertach na kartę

Sieć Orange podnosi ceny podstawowych usług ofertach na kartę. Zmiana wpłynie na stawki roamingu w UE. Wyższe stawki już od kwietnia.

Droższe usługi w ofercie na kartę Orange

Już 1 kwietnia zmienią się cenniki usług w taryfach: Orange Yes, Orange One i Orange Pop:

cena SMS-a w taryfach Orange Yes i Orange One zmieni się z 15 gr na 20 gr ,

w taryfach Orange Yes i Orange One zmieni się , cena MMS-a w taryfach Orange Yes, Orange One i Orange Pop zmieni się z 20 gr na 40 gr.

Droższe rozmowy w ofercie na kartę Orange

Nieco później, 30 kwietnia drożeją też stawki za połączenia krajowe do sieci komórkowych i stacjonarnych. W tym przypadku zmiany dotyczą większej liczby taryf: Orange Free na kartę, Zawsze bez limitu, Orange Yes, Orange One i Orange Pop.

cena połączeń krajowych do sieci komórkowych i stacjonarnych zmieni się z 30 gr/min na 32 gr/min.

Podwyżki cen odbiją się na opłatach roamingowych

Bazujące na ofercie krajowej cenniki usług roamingowych w obrębie UE zmieniają się po powyższych podwyżkach. Zmian należy szukać w cenniku usług roamingowych dla abonentów ofert na kartę w odniesieniu do stawek za połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y w ramach Strefy 1 lub ze Strefy 1 do Polski.

Zobacz: Orange Flex: aplikacja dostępna w języku angielskim. Nowe pakiety roamingowe

Podniesienie cen podstawowych usług wpływa też na opłaty za połączenia na numery infolinii 0800, 0801 i 0804. Numery te taryfikowane są zgodnie z opłatą za połączenie głosowe do sieci stacjonarnej.

Sieć Orange poinformowała, że zmiany zostaną dokonane automatycznie. Abonentom nieakceptującym powyższych zmian przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy do 31 lipca 2020 r. bez ponoszenia dodatkowych opłat - czytamy w komunikacie.