Orange Flex: aplikacja dostępna w języku angielskim. Nowe pakiety roamingowe

Orange Flex rozwija się nie tylko pod względem oferowanych usług, ale także… językowo. Teraz z aplikacji mogą korzystać nie tylko użytkownicy znający język polski. Operator zapowiada także nowe pakiety roamingowe.

Jak podaje Orange, z Orange Flex korzysta coraz więcej osób anglojęzycznych. Aby ułatwić im używanie aplikacji, od teraz będzie ona dostępna także w angielskiej wersji językowej.

Orange Flex automatycznie rozpozna język w ustawieniach telefonu i dostosuje go do języka aplikacji. Można też zmienić język manualnie w profilu użytkownika. Ta zmiana znacznie ułatwi korzystanie z Orange Flex wszystkim, dla których polski nie jest językiem ojczystym. Operator zwraca również uwagę, że filmy instruktażowe na YouTube, w których można poznać sposób logowania do Orange Flex oraz najważniejsze możliwości aplikacji, już od jakiegoś czasu są także dostępne z angielskimi napisami.

To nie jedyna zmiana w ofercie. Pomarańczowy operator wprowadza do Orange Flex pakiety roamingowe obowiązujące w USA i w Kanadzie. Na wszystkich, którzy chcą wybrać się za Ocean, sieć proponuje pakiety 0,5 GB za 35 zł oraz 1 GB za 59 zł.

Źródło tekstu: Blog Orange