Orange Flex: nowości w Passach: Open FM, WP Pilot oraz Telegram i ParrotOne

Od dzisiaj wszystkie Passy w Orange Flex, czyli Music Pass, Video Pass i Social Pass zostaną poszerzone o nowych partnerów: Open FM, WP Pilot oraz Telegram i ParrotOne.

Orange poinformował o zmianach w ofercie Orange Flex. Dotyczy ona tzw. „Passów”. Dzięki nim można słuchać muzyki, oglądać ulubione filmy i seriale oraz korzystać z social mediów bez pomniejszania pakietu GB. Wystarczy aktywny Social, Music lub Video Pass. Teraz ta oferta została rozszerzona o nowych partnerów, czyli Open FM, WP Pilot oraz Telegram i ParrotOne.

Jak to działa w praktyce?

Od teraz słuchając Open FM, oglądając WP Pilot lub komunikując się przez Telegram oraz ParrotOne nie będzie zużywany pakiet GB dostępny w planie, z którego korzysta użytkownik Orange Flex.

W tym zestawieniu ciekawą, polską aplikacją jest ParrotOne, która pozwala bezpiecznie i łatwo przesyłać wiadomości. Można skorzystać z wielu udogodnień, jak podpowiedzi słów, części zdań oraz gotowych komunikatów, żeby łatwiej pisać wiadomości (również SMS) i tworzyć posty na tablicy. Ułatwienia w pisaniu pomagają szczególnie osobom z niepełnosprawnościami.

Podobną aplikacją jest Telegram, czyli rozbudowany komunikator z wieloma ciekawymi funkcjami, w tym szyfrowaniem wiadomości end-to-end. Telegram pozwala na wymiane wiadomości między użytkownikami, ale też na tworzenie dużych grup i społeczności.

Natomiast WP Pilot to platforma służąca do oglądania tv online. Oferuje dostęp do ponad 30 kanałów telewizyjnych za darmo i ponad 90 w pakietach premium. Dzięki Video Pass można oglądać ulubione kanały telewizyjne, śledzić mecze piłki nożnej czy skoki narciarskie w platformie WP Pilot bez zużycia GB. Wszystko to jest dostępne bez dodatkowych zobowiązań i umów.

Czym są Passy?

Passy w Orange Flex to dostępy wybranych aplikacji i serwisów bez limitu GB. Dzięki usłudze Music Pass można słuchać swojej ulubionej muzyki w wybranych aplikacjach i serwisach muzycznych bez pomniejszania swojego pakietu GB. Dotyczy to: TIDAL, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Polskie Radio a teraz również Open FM. Z kolei aktywując Video Pass, można oglądać wideo bez obaw o uciekające GB w takich serwisach jak YouTube, Netflix, HBO GO, vod.pl, Orange TV Go a teraz także WP Pilot. Social Pass to ostatni z proponowanych Passów, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z najpopularniejszych mediów społecznościowych bez limitu GB.

Źródło tekstu: Blog Orange