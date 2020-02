Orange: Extra Box S10, czyli co rozpakujesz, jest twoje

Sieć Orange zaproponowała nietypową zabawę - Extra box S10. Kupując tajemniczy, promocyjny zestaw, można otrzymać jeden z dwóch smartfonów – Samsunga Galaxy S10 albo Galaxy S10+. Który? Nie wiadomo i na tym właśnie polega cała zabawa.

Nowa propozycja Orange to zabawa dla tych, którzy lubią niespodzianki i mają żyłkę hazardzisty. W tej grze jednak nikt nie traci, za to można zyskać.

Zasady są proste. Tajemniczy zestaw Extra Box S10 kosztuje 3299 zł. Można w nim znaleźć jeden z dwóch telefonów: Samsung Galaxy S10 lub Samsung Galaxy S10+. O tym, który to będzie, nabywca dowie się dopiero, rozpakowując zestaw. Jeżeli trafi Galaxy S10, no to nic nie wygrał, ale też nic nie stracił. Jeżeli jednak trafi Galaxy S10+, to za cenę modelu podstawowego otrzyma większy ekran, podwójny przedni aparat i pojemniejszą baterię. Ponieważ Samsung Galaxy S10+ w Orange wyceniony jest na 3899 zł, więc gracz, który trafi na ten model, otrzyma go 600 zł taniej.

Jakie są szanse na S10+? Wbrew pozorom, nie takie małe. 30% zestawów Extra box S10 zawiera model Samsung S10 +, natomiast 70% telefonów w pudełku to Samsung S10. Zabawa startuje dzisiaj i trwa do 23 marca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów – liczba pudełek jest ograniczona. Co jednak ważne, zestaw Extra Box S10 można kupić tylko przez stronę internetową operatora przez www.orange.pl. Opłata wynosi 164,95 zł w 20 ratach.

Jak dokonać zakupu?

W sklepie z telefonami wybierasz ofertę bez abonamentu na raty. Dodajesz Extra box S10 do koszyka i go kupujesz. Czekasz na kuriera z zamówionym Extra boxem.

Więcej informacji na: https://www.orange.pl/lp/extra-box

Źródło tekstu: Orange