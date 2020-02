Samsung Galaxy Tab S6 - lepszego tabletu z Androidem nie znajdziecie

Tablety z Androidem, szczególnie te z wyższego segmentu, to gatunek na granicy wyginięcia. Jednym z ostatnich producentów, mających w swojej ofercie tego typu urządzenia pozostaje Samsung. Pytanie jednak czy to, że takie produkty istnieją, oznacza, że warto się nimi zainteresować? Postanowiłem się o tym przekonać, biorąc na warsztat najnowszego przedstawiciela oferty Koreańczyków: model Samsung Galaxy Tab S6.

Linia Samsung Galaxy Tab S ma już długie tradycje. Jej pierwszy przedstawiciel pojawił się na rynku w 2014 roku i od początku cieszył się opinią najpoważniejszego (jedynego?) konkurenta dla iPada po androidowej stronie płotu. Jak łatwo się domyślić, testowany przez nas model to już szósta generacja flagowych tabletów Koreańczyków, więc można oczekiwać, że producent zdążył przez te lata dopracować swoje urządzenie praktycznie do perfekcji. Wysokie wymagania? Być może, ale...

...ale trzeba brać poprawkę na to, jak urządzenie jest pozycjonowane. Samsung Galaxy Tab S6 jest dostępny w polskich sklepach od zeszłego roku i mimo stosunkowo długiego stażu rynkowego nadal wyceniany jest na 2900 zł. Mowa przy tym o tańszej wersji, wyposażonej wyłącznie w łączność Wi-Fi. W nasze ręce trafił natomiast wariant LTE, kosztujący 3200 zł. Oznacza to, że urządzenie właściwie już na starcie nie ma żadnej konkurencji – to jedyny tak drogi tablet z systemem Android.

Samsung Galaxy Tab S6 - specyfikacja techniczna

Aluminiowa obudowa, Corning Gorilla Glass 3

Wymiary: 244,5 x 159,5 x 5,7 mm, masa: 420 g

Ekran AMOLED o przekątnej 10,5 cala, Full HD+ (2560 x 1600 pikseli, 287 ppi)

Optyczny skaner linii papilarnych pod wyświetlaczem

Ośmiordzeniowy SoC Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm, 1 x Kryo 485 Gold o taktowaniu 2,8 GHz + 3 x Kryo 485 Gold 2,4 GHz + 4 x Kryo 485 Silver 1,8 GHz, GPU Adreno 640)

Pamięć 6 GB RAM, 128 GB wewnętrzna, karty pamięci microSD do 1 TB

Single SIM w rozmiarze nano

Łączność LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz), Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0, NFC

GPS, Galileo, GLONASS, Beidou

USB 3.1 typu C, OTG, złącze POGO

Główny aparat 16 Mpix (piksele 1,0 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/2,0, AF, drugi aparat 5 Mpix (piksele 1,12 µm), ultraszerokokątny 12 mm z przysłoną f/2,2

Nagrywanie wideo 2160p 30 kl./s

Przedni aparat wysuwany z obudowy, 8 Mpix (1,12 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/2,0, filmy 1080p 30 kl./s

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 7040 mAh, szybkie ładowanie 15 W

Głośniki stereo z Dolby Atmos

Android 9.0 z interfejsem One UI 1.5

Cena wyjściowa: 3099 zł

Co w zestawie?

Wbrew pozorom niewiele. Poza samym tabletem w pudełku znajdziemy szybką ładowarkę 15 W, kabelek USB, a także rysik S-Pen wraz z kilkoma zapasowymi końcówkami i szczypcami do ich wymiany. Oczywiście obecność stylusa to istotna zaleta urządzenia - w końcu producent mógł pójść drogą Apple i oferować go osobno - jednak w dalszym ciągu pozostaje niedosyt. Wraz z urządzeniem tej klasy miło byłoby otrzymać słuchawki lub dedykowane etui. Ideałem byłoby takie z dołączoną klawiaturą, które otrzymaliśmy do testów razem z urządzeniem. Niesamowicie podnosi ono walory produktywne tabletu, sprawiając, że ten praktycznie zmienia się w laptopa. Niestety żeby z jego dobrodziejstw skorzystać trzeba wyłożyć kolejne 500 zł.