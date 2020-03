T‑Mobile dla firm: internet, który nie zwalnia. Nowa odsłona kampanii z konkurencją w tle

Samolot, który nie doleciał na Okęcie i jedzie ulicami Warszawy, mijając biurowce operatorów Play i Netia – to jeden z obrazków, będących elementem nowej odsłony kampanii reklamowej „Bez nonsensów” w T-Mobile. Kampania promuje ofertę MagentaBIZNES oraz nowe smartfony Samsung.

Kampania nawiązuje do wcześniejszych wątków, w których hasłem przewodnim jest hasło „Bez nonsensów”. Poprzez analogię do sunącego wolno ulicami miasta samolotu operator pokazuje absurd zwalniającego firmowego Internetu, utrudniającego prowadzenie biznesu. W kampanii występuje Agnieszka Gryko, właścicielka piekarni „Z Domu Specjały”, którą usługi T‑Mobile wspierają w prowadzeniu firmy. W tle widać także kompleks biurowców na ulicy Taśmowej, gdzie swoje oddziały mają operatorzy Play i Netia. Oczywiście nazw firm nie widać, co w przypadku tego drugiego wymagało usunięcia logotypu firmy z budynku.

Kampania jest kontynuacją komunikacji z września ubiegłego roku, która zachęcała do wyboru usługi dla firm - nielimitowanego Internetu, który nie zwalnia. W taryfach MagentaBIZNES M, L oraz VIP operator oferuje Internet bez limitu, który nie zwalnia niezależnie od ilości wykorzystywanych danych. Dodatkowo, w wariancie VIP pobieranie danych z Internetu możliwe jest z maksymalną dostępną prędkością bez względu na ilość pobieranych danych.

W ofercie MagentaBIZNES można kupić smartfony Samsung Galaxy S10 Lite lub Samsung Galaxy Note 10 Lite za 1 zł na start i z ratą miesięczną 60 zł netto.

Komunikację oferty wspierają 30 i 15 sek. spoty telewizyjne ze smartfonem Samsung Galaxy S10 Lite.

W Internecie oprócz komunikacji oferty MagentaBIZNES ze smartfonem Samsung Galaxy S10 Lite, będzie również promowana oferta MagentaBIZNES z modelem Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Kampania prowadzona będzie w telewizji, Internecie oraz w punktach sprzedaży operatora.

Kampanię przygotował Departament Zarządzania Marką T‑Mobile wraz z agencją DDB Warszawa. Działania reklamowe w Internecie przygotowała agencja VMLY&R. Materiały BTL opracowała agencja ARC Worldwide Polska. Planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Mindshare.

Źródło tekstu: T‑Mobile