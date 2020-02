Wyniki T-Mobile Polska za 4Q2019 - coraz więcej klientów, budowa usług konwergentnych

T-Mobile Polska pokazał wyniki za ostatni kwartał 2019 roku oraz cały miniony rok. Magentowy operator miał na koniec tego okresu 10,954 mln klientów, o 167 tysięcy więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie liczba klientów abonamentowych wzrosła o 261 tysięcy.

Rośnie baza klientów, szczególnie kontraktowych

Na koniec 2019 roku T-Mobile Polska miał 10,954 mln klientów usług mobilnych, o 1,5% więcej niż rok wcześniej (10,787 mln). Baza klientów abonamentowych urosła w tym czasie z 7,243 do 7,504 mln. Przez rok liczba klientów na kartę spadła z 3,544 mln do 3,450 mln. Liczba klientów usług kablowych wyniosła 18 tysięcy.

To już trzeci rok realizacji strategii skoncentrowanej na doświadczeniu i potrzebach klientów, w tym na najlepszej jakości sieci i usług. Przede wszystkim zaowocowało to konsekwentną poprawą zadowolenia klientów, co przekłada się na decyzje o pozostaniu z nami dłużej. Po drugie, wprowadziliśmy świetną ofertę zaspokajającą potrzeby telekomunikacyjne i rozrywkowe współczesnych gospodarstw domowych, przyciągając nowych klientów i oferując obecnym kolejną zachętę do zacieśnienia naszych relacji. I wreszcie, uruchomiliśmy nową linię marketingową „Bez nonsensów”, opartą na naszym proklienckim podejściu, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i zyskała dużą popularność. Efekty: przypływ nowych klientów w ciągu roku, rekordowo niski poziom rezygnacji, a co za tym idzie rosnąca baza klientów, a jednocześnie rosnące ARPU, są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przekładają się na wyniki finansowe. Począwszy od 2020 r. będziemy kierować się uszczegółowioną strategią, która będzie opierać się na tych sprawdzonych podstawach, co pozwoli nam odnosić jeszcze większe sukcesy w pozyskiwaniu klientów.

- powiedział Andreas Maierhofer, prezes T‑Mobile Polska.

4Q2019 - wzrost przychodu, spadek EBITDA AL

W IV kwartale 2019 roku T-Mobile osiągnął przychód w wysokości 1,716 mld zł, o 2,3% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Z kolei wskaźnik EBIDTA AL zmalał o 1,1%, do 400 mln zł. W całym roku 2019 przychód wyniósł 6,385 mld zł, o 1,8% mniej niż rok wcześniej. Wzrósł za to przychód z usług mobilnych - z 3,876 mld zł do 3,995 mld zł. EBITDA AL za cały rok to 1,645 mld zł (+0,9% rok do roku).

Decyzja o zmianie naszego podejścia do sprzedaży hurtowej terminali połączona ze istotną przeszkodą w postaci utraconych przychodów w wyniku pożaru centrum danych Annopol wpłynęła na nasze wyniki w pierwszej połowie roku. Rosnące przychody z usług moblinych w połączeniu z szybkim wzrostem segmentu ICT i poprawą dyscypliny kosztowej pozwoliły nam ustabilizować przychody i osiągnąć wyraźną poprawę wyników z końcem roku. Rok temu obiecaliśmy utrzymać pozytywne trendy i cieszę się, że pomimo przeciwności udało nam się dotrzymać słowa.

- powiedział Juraj Andras, członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. finansowych

Wprowadzenie oferty konwergentnej, ciągła koncentracja na doświadczeniu klienta

Druga połowa roku upłynęła pod znakiem rozwoju oferty konwergentnej. Od końca czerwca 2019 roku portfolio usług operatora rozszerzyło się o Internet światłowodowy oraz rozrywkę, w tym dostęp do platform takich jak Netflix, Ipla lub Eleven Sports. Trzy miesiące później T‑Mobile jako pierwszy operator w Polsce wprowadził do swojej oferty usługę Amazon Prime Video. Systematycznie rozwijana jest także współpraca z firmami oferującymi światłowód – w pierwszym kwartale 2020 roku.

T‑Mobile planuje uruchomić usługę Internetu światłowodowego na infrastrukturze firm Inea oraz Nexera. Rozwój usług konwergentnych pozostaje jednym z priorytetów operatora na ten rok.

W 2019 roku T‑Mobile kładł duży nacisk na polepszenie doświadczenia klientów, w szczególności w obszarze cyfrowych kanałów obsługi. Jednocześnie klienci coraz chętniej sami zarządzają swoimi usługami w aplikacji Mój T‑Mobile, a do końca roku z aplikacji skorzystało 41% klientów operatora. Jej zwiększona popularność ma również związek z cotygodniowymi bonusami w ramach akcji „Happy Fridays”, dzięki której klienci mogą w każdy piątek aktywować w aplikacji nowe prezenty od operatora – w ciągu 10 tygodni ponad 2 miliony klientów skorzystało z tej możliwości. Działania z obszaru poprawy obsługi klienta znalazły odzwierciedlenie w ocenie, jaką wystawiają firmie jej użytkownicy. W badaniu satysfakcji klientów indywidualnych TRIM w trzecim kwartale br. w segmencie B2C T‑Mobile uzyskał najwyższą ocenę. Kierunek ten będzie kontynuowany w 2020 roku.

Pozytywne zmiany w niższych i wyższych segmentach B2B

Oferty MagentaBIZNES cieszyły się rosnącym zainteresowaniem klientów. Z tych planów taryfowych korzysta ponad połowa klientów biznesowych T‑Mobile – ich zadowolenie i lojalność wyraźnie wzrosły, a poziom odejść jest najniższy od 10 lat. ARPU klientów MagentaBIZNES również rosło przez cały rok w wyniku zwiększającej się popularności usług dodanych, takich jak zdalne wsparcie IT lub dostęp do oprogramowania biznesowego.

W 2019 roku T‑Mobile Polska kontynuował ekspansję w sektorze ICT, rozwijając nowe kompetencje i prawie podwajając przychody z tego obszaru. Operator rozszerzył swoją ofertę usług cyberbezpieczeństwa, uruchamiając najnowocześniejsze centrum bezpieczeństwa (Security Operations Center) i oferując atrakcyjne produkty, w tym platformę Cyberguard. Poczyniono również znaczne inwestycje w infrastrukturę transmisji danych, np. takie rozwiązania jak WAN, FTTx, a także powierzchnię kolokacyjną. W ramach międzynarodowego projektu T‑Mobile stał się gospodarzem struktury T-Cloud, uzyskując dostęp do najbardziej zaawansowanego know-how Grupy DT w zakresie usług chmurowych. W efekcie firma nawiązała lub rozszerzyła istniejące umowy z wieloma wymagającymi klientami, takimi jak Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, NASK, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Koleje Państwowa i Narodowy Fundusz Zdrowia.

T‑Mobile kontynuował rozbudowę swojej sieci Narrow Band IoT, co umożliwiło operatorowi zaoferowanie klientom szeregu inteligentnych rozwiązań zaprojektowanych dla miast. Dzięki temu w 2019 roku T‑Mobile z powodzeniem wdrożył takie projekty, jak inteligentna infrastruktura parkingowa w Jeleniej Górze, system informacji o transporcie publicznym w Tychach oraz system gospodarki odpadami w Wałbrzychu.

Inwestycje w modernizację sieci w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na dane

Rok 2019 to kontynuacja trwającego od lat trendu szybkiego wzrostu zapotrzebowanie na transmisję danych. W okresie 2017-2019 ilość danych przesyłanych przez użytkowników T‑Mobile wzrosła o blisko 200%. Dlatego T‑Mobile kontynuuje uzupełnianie zasięgu tam, gdzie jest to potrzebne, starając się jednocześnie przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie na usługi w poszczególnych regionach. Dodatkowo w drugiej połowie roku zrealizowana została modernizacja sieci 2G/3G/4G w Warszawie. W ramach projektu wymieniona została infrastruktura aktywna stacji bazowych. Wszystkie zmodernizowane stacje obsługują obecnie agregację 3 lub 4 pasm częstotliwości, technologię QAM256 oraz MIMO 4x4 dla częstotliwości 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. Pozwoliło to na zwiększenie realnych prędkości przesyłania danych, a ich nominalne wartości wrosły do blisko 600 Mb/s w przypadku stacji z agregacją 3 pasm częstotliwości i 700 Mb/s w przypadku agregacji 4 pasm.

W 2020 roku T‑Mobile planuje realizację modernizacji sieci w kolejnych dużych miastach Polski. Na koniec 2019 roku klienci T‑Mobile mogli korzystać z zasięgu dostarczanego przez 11350 stacji bazowych. 8850 z nich oferowało agregację przynajmniej dwóch pasm częstotliwości docierając z zasięgiem do ponad 78% populacji kraju.

Ambitne cele w obszarze odpowiedzialności społecznej

Strategia T‑Mobile Polska jest nierozerwalnie związana z ochroną planety i realizacją odpowiedzialnych celów biznesowych w praktyce. W tym roku firma rozpoczęła kampanię WE CARE, która łączy wszystkie jej działania ekologiczne i stawia ambitne cele. Jej działania obejmują przede wszystkim aktywności mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, oszczędność zasobów, a także zwiększenie wydajności wykorzystania energii. T‑Mobile rozpoczął już wewnętrzną kampanię STOP PLASTIC, w ramach której zrezygnował z plastikowych toreb w salonach sprzedaży, a także zminimalizował użycie wyrobów z tworzyw sztucznych w biurach. Zgodnie z celem grupy DT, jakim jest znaczne ograniczenie emisji CO 2 , operator jest także w trakcie procesu przestawiania się na zieloną energię. W 2020 roku firma w 70% korzystać będzie z energii ze źródeł odnawialnych, a już w 2021 r. planuje korzystać wyłącznie z zielonej energii. Ponadto T‑Mobile wprowadza do swojej floty przyjazne środowisku pojazdy elektryczne już od 2011 roku. W najbliższych latach będzie zastępować samochody firmowe napędzane silnikami diesel pojazdami o alternatywnym napędzie, między innymi hybrydowym.

Wyniki

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie 1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln 2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln 3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln 4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln 1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln 2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln 3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln 4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln 1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229mln 2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln 3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln 4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln 1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln 2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln 3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln 4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln 1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln 2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln 3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln 4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln

Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL 1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0% 2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7% 3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1% 4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5% 1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7% 2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2% 3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5% 4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8% 1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5% 2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9% 3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3% 4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2% 1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6% 2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4% 3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8% 4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6% 1Q19 1,496 mld zł 473/393 mln zł 31,6/26,4% 2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3% 3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3% 4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3%

Minuty na klienta Abonament Łączny 1Q15 299 150 2Q15 311 154 3Q15 313 154 4Q15 322 172 1Q16 325 204 2Q16 334 213 3Q16 327 215 4Q16 338 232 1Q17 340 246 2Q17 330 248 3Q17 340 258 4Q17 356 269 1Q18 344 260 2Q18 333 253 3Q18 327 248 4Q18 323 245 1Q19 337 255 2Q19 - - 3Q19 - - 4Q19 - -

Przychód na klienta Abonament Prepaid Łączny Procent przychodu

z usług niegłosowych 1Q15 46 zł 8 zł 21 zł 39% 2Q15 45 zł 8 zł 24,5 zł 39% 3Q15 46 zł 8 zł 25 zł 39% 4Q15 42,7 zł 8,5 zł 26 zł 40% 1Q16 43,64 zł 8,73 zł 30,55 zł 39% 2Q16 39,33 zł 8,74 zł 26,22 zł 46% 3Q16 43,38 zł 8,68 zł 30,37 zł 42% 4Q16 47,10 zł 8,56 zł 34,26 zł 42% 1Q17 42,10 zł 8,42 zł 29,47 zł 47% 2Q17 42,56 zł 12,76 zł 29,79 zł 48% 3Q17 39,04 zł 13,01 zł 30,37 zł 48% 4Q17 42,60 zł 12,78 zł 29,82 zł 50% 1Q18 37,62 zł 12,54zł 29,26 zł - 2Q18 39,25 zł 13,08zł 30,53 zł - 3Q18 43,06 zł 12,92 zł 34,45 zł - 4Q18 43,32 zł 12,99 zł 30,32 zł - 1Q19 38,72 zł 12,91 zł 30,11 zł - 2Q19 38,52 zł 12,84 zł 29,96 zł - 3Q19 38,87 zł 12,96 zł 30,23 zł - 4Q19 38,70 zł 12,90 zł 30,10 zł -

