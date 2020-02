T-Mobile Cyber Guard to wyjątkowa ochrona „made in Poland”

Cyberbezpieczeństwo polskich firm nie jest idealne. 46 proc. z nich nie jest gotowa na atak na smartfon, a jest to coraz poważniejsze zagrożenie. Pora to zmienić, bo rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki – to T-Mobile Cyber Guard.

O ile ochrona komputerów w firmach stoi na dobrym poziomie, z jakiegoś powodu urządzenia mobilne traktowane są po macoszemu. To nic, że dzisiejsze smartfony wcale nie ustępują komputerom pod względem mocy obliczeniowej i możliwości. To nic, że przechowujmy na nich gigabajty poczty firmowej, mamy na nich dostęp do poufnych dokumentów i nosimy mnóstwo danych osobowych klientów i partnerów. Niektórzy nawet nie blokują ekranu.

Mimo że dobre praktyki bezpieczeństwa wynikają ze zdrowego rozsądku, pracownicy firm i tak dają się nabrać na phishing i narażają dane. Aż 15 proc. przedsiębiorstw w ogóle nie zabezpiecza smartfonów. Blokada ekranu jest aktywowana zaledwie na 63 proc. urządzeń, jeszcze mniej robi kopie zapasowe. Do tego trzech na czterech pracowników podłącza służbowy smartfon do publicznych sieci Wi-Fi. To proszenie się o kłopoty.

Nic dziwnego, że według Barometru Ryzyk Allianz 2020 cyberatak to największe zagrożenie w oczach przedsiębiorców. Świadomość społeczna w tym zakresie jest równie niska, co skuteczność ścigania cyberprzestępców.

Co można z tym zrobić? Wbrew pozorom bardzo dużo i nie wymaga to stawiania na głowie całego działu IT. Większość pracy wykona Cyber Guard T-Mobile.

Wyjątkowa ochrona made in Poland

Zaczęło się w 2017 roku. Wtedy w T-Mobile przedstawiona została wizja ochrony urządzeń na poziomie sieci operatora. Niecałe trzy lata później Cyber Guard ma ponad 120 dużych klientów i lada dzień zostanie wdrożona druga wersja.

Prawdopodobnie nie ma na świecie drugiej tak elastycznej i bezproblemowej dla klienta ochrony urządzeń mobilnych. Nie trzeba nic instalować na firmowych smartfonach, co już jest ogromnym ułatwieniem. Nie ma obaw, że wydajność smartfonów ucierpi. Cyber Guard można od razu włączyć na dowolnej liczbie urządzeń w sieci T-Mobile. Nie ma też ryzyka, że luka w oprogramowaniu smartfonu umożliwi obejście zabezpieczeń.

Jak to możliwe? Cyber Guard działa na niskich warstwach sieci. Aplikacje wysyłają i odbierają dane, interpretowane jako obrazki, dźwięki, filmy czy tekst. Cyber Guard działa na niższym poziomie. Analizuje ruch w wielu miejscach na warstwie adresów IP i domen, tras w sieci oraz pakietów, w które pakowane są twoje zera i jedynki. Niżej są już tylko fale radiowe i kable.

Cyber Guard analizuje cały ruch, pakiet po pakiecie, co pozwala tworzyć dokładne wzorce, a potem wykryć anomalie. W efekcie otrzymujemy doskonałą ochronę, której niestraszne są szkodliwe aplikacje, ataki sieciowe i powszechne błędy użytkowników.

