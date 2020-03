Play miał awarię w roamingu międzynarodowym

W sieci Play miała dziś miejsce awaria roamingu międzynarodowego. Według informacji podanych przez operatora, w tej chwili wszystko powinno już działać.

Operator sieci Play poinformował dziś po godzinie 16, że wystąpiła awaria u dostawcy sygnalizacji w roamingu międzynarodowym. Miały przez to występować trudności w roamingu międzynarodowym dla abonentów fioletowej sieci. W praktyce mogło to oznaczać całkowitą niemożność korzystania z roamingu, już podczas próby zalogowania się do obcej sieci w roamingu.

Po godzinie 19 operator poinformował, że wszystkie usługi w roamingu międzynarodowym już działają poprawnie. Wciąż jednak pojawiają się zgłoszenia użytkowników, że usługa im nie działa, nawet po zrestartowaniu telefonu. Należy przypuszczać, że jest to jednak tylko kwestia najbliższych minut. Bliższe szczegóły awarii nie są znane.

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play