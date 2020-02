Play uruchomił 5G w Legionowie, zapowiedział sprzedaż smartfonów 5G

Play dosyć wstrzemięźliwie wypowiada się na temat dalszych swoich działań dotyczących budowy sieci 5G. Jednocześnie okazało się, że operator uruchomił „komercyjnie” 5G z wykorzystaniem technologii Ericsson Spectrum Sharing (ESS) w Legionowie.

Zobacz: Play: wyniki za 4Q i cały 2019 rok. Przychody ponad 7 mld zł i „historyczny wynik”

Na konferencji podsumowującej wyniki finansowe Play za 2019 roku temat 5G nie należał do dominujących. Jean Marc Harion, prezes Play, poinformował, że sieć wstrzymywała się z deklaracjami i decyzjami dotyczącymi dalszej budowy 5G do czasu zakończenia drugiej rundy konsultacji w sprawie rozdysponowania częstotliwości 5G. Na aukcji Play zamierza ubiegać się wyłącznie o jeden blok pasma C. Jean Marc Harion sceptycznie odniósł się do planów Ministrostwa Cyfryzacji, które chce, by UKE zezwoliło na kupno więcej niż jednego bloku przez grupę kapitałową. Jego zdaniem, aukcja ma sens tylko wtedy, gdy wszyscy operatorzy otrzymają po równo tyle samo, czyli po jednym bloku. Wizji UKE, że dochody z aukcji mogą sięgnąć nawet 8 mld zł (zamiast planowanych, bardziej realnych 1,8 mld), prezes Play nie chciał komentować.

Zobacz: Play: Rezygnacja dyrektora finansowego P4

Zobacz: Play: nowe miejscowości w zasięgu LTE - styczeń 2020

Jean Marc Harion zapowiedział, że pierwsze smartfony 5G powinny pojawić się w ofercie Play w drugiej połowie roku 2020, a zwłaszcza przed sezonem świąteczno-noworocznym. Sieć liczy jednak przede wszystkim na dostępność modeli 5G ze średniej półki, a tych jeszcze zbyt wielu nie ma. Ponadto Play wciąż jednak czeka na pozwolenia na komercyjne wykorzystanie częstotliwości radiowych 5G przyznawane przez UKE.

Czego nie ujawnił bezpośrednio Play, podał Ericsson. Firma poiformowała, że fioletowy operator uruchomił 5G z wykorzystaniem technologii Ericsson Spectrum Sharing (ESS) w w podwarszawskim Legionowie. Ma to być już oferta „komercyjna”, jednak realnie nie ma możliwości skorzystania z niej bez dostępnych urządzeń.

Zobacz: 5G w Play już komercyjnie - zapowiedź zasięgu w 16 miastach

Zobacz: Prawdziwe 5G dostępne w Play

Ericsson Spectrum Sharing to oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie istniejących częstotliwości w paśmie 2100 MHz i współdzielenie go jednocześnie dla technologii WCDMA, LTE oraz 5G NR. Podział zasobów częstotliwościowych między użytkowników technologii 4G i 5G odbywa się dynamicznie co 1 ms i maksymalnie wykorzystuje dostępne zasoby radiowe dla klientów Play.

Rozwiązanie ESS umożliwia wdrażanie technologii 5G bez konieczności rezygnacji z zasobów sieci LTE i jeszcze przed uzyskaniem licencji na nowe pasmo częstotliwości z zakresu C (3480 – 3800 MHz). Rozwiązanie to pozwoli na poszerzenie zasięgów 5G C-Band oferujących klientom sieci Play prędkości rzędu 1 Gbps.

Pomyślne wdrożenie komercyjne technologii ESS przez Play obejmowało testy na kilku urządzeniach 5G pracujących w standardzie 3GPP.

Sieć 5G w Legionowie jest kolejnym dowodem postępu technologicznego Play w 5G, jest ważnym krokiem we wdrażaniu strategii ciągłego rozwoju i modernizacji naszej sieci – powiedział Jean Marc Harion. - Dzięki Ericsson Spectrum Sharing jesteśmy gotowi do komercyjnego wprowadzenia 5G, w momencie, w którym urządzenia mobilne 5G staną się dostępne dla naszych klientów.

Zobacz: Play ma wreszcie telefon obsługujący jego 5G

Zobacz: Play uruchamia 5G w Sokołowie Podlaskim

Źródło tekstu: wł., Ericsson