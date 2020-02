Play: wyniki za 4Q i cały 2019 rok. Przychody ponad 7 mld zł i „historyczny wynik”

Play opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz cały 2019 rok. Operator chwali się, że są to jego najlepsze rezultaty w historii. Przychody w całym roku wyniosły blisko 7 041 mln zł. Skorygowana EBITDA w 2019 r. wyniosła 2 436 mln zł. Liczba raportowanych klientów wynosi 15,3 mln, z tego jednak 12,9 mln jest aktywnych.

Z raportu wynika, że przychody operacyjne operatora wzrosły o 201,6 mln zł, czyli o 2,9%, z 6 839,1 mln zł na koniec 2018 roku do dokładnie 7 040,8 mln zł za rok 2019. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu przychodów z usług detalicznych świadczonych klientom kontraktowym.

Lektura wyników finansowych Play pozwala zauważyć, że w IV kw spadło ARPU z usług abonamentowych i było niższe niż przed rokiem. Nie bardzo więc widać rosnące ceny abonamentów. Po bardzo małych przyrostach liczby abonentów w III kwartale, IV kwartał przyniósł większe wzrosty, daleko jest jednak do wyników z poprzednich lat, gdy Play miał na plusie 200 czy blisko 400 tys. kontraktów (w 4Q 43 tysiące). W wynikach zauważalna jest zmiana polityki utrzymaniowej Fioletowych - jeszcze przed rokiem sieć więcej inwestowała w nowych klientów, a mniej w ich utrzymanie. Teraz to stali klienci mają lepiej - kwoty odwróciły się względem 4Q18.

Wartym odnotowania jest fakt bardzo dynamicznego wzrostu konsumpcji danych. W przypadku abonamentów średnia to już ponad 9 GB miesięcznie, względem niespełna 7 GB na koniec 2018 roku.

Po stałym odpływie klientów od 1Q18, Play w końcu przełamał złą passę i od 3Q19 finiszuje na plusie. To głównie efekt wzrostu zainteresowania ofertą na kartę operatora, która z dużych odpływów nagle w III kwartale przeszła w istotne wzrosty.

Czego Play dokonał w 2019 roku?

W swoim raporcie Play podsumował swoje najważniejsze dokonania. Operator podaje, że rok 2019 był kolejnym etapem zaplanowanego na cztery lata procesu inwestycyjnego. Ma to pozwolić do 2021 roku zbudować Playowi własną, niezależną sieć obejmującą cały kraj. Obecnie dostęp do usług Play ma 99% populacji Polski, na co wciąż składa się własny zasięg, ale też i roaming krajowy w Orange oraz T-Mobile. Własna sieć Play 4G LTE w dniu 31 grudnia 2019 r. docierała do 98,7%, a 4G LTE Ultra – do 90,1% mieszkańców Polski.

W 2019 r. Play uruchomił 865 lokalizacji, zwiększając liczbę fizycznych lokalizacji na koniec grudnia 2019 r. do 7 868. Zdecydowana większość tych lokalizacji, tj. 7 733, obsługuje technologię LTE.

W 2019 roku fioletowy operator rozpoczął wdrażanie tzw. „sieci 5G Ready”, która pozwala na użytkowanie internetu z prędkością transmisji danych wynoszącą 80 - 100 Mb/s, a teoretycznie nawet 300 – 500 Mb/s. Na koniec 2019 roku sieć 5G Ready była dostępna dla 48.3% mieszkańców Polski.

Wśród istotnych wydarzeń w minionym roku operator odnotował kupno grupy 3S (sierpień 2019). Grupa ta wybudowała własną sieć światłowodową o długości około 3 800 km oraz klaster data center i zapewnia usługi telekomunikacyjne, kolokacji i chmurowe dla klientów biznesowych. Sieć światłowodowa 3S w znaczącym stopniu pokrywa się z siecią stacji bazowych Play, co pozwoli operatorowi na rozbudowę infrastruktury z myślą o usługach 5G.

W kwietniu 2019 operator wprowadził usługę Play Now TV Box, czyli niezależną od sieci ofertę OTT TV na telewizory, która zapewnia jedną platformę dostępu do kanałów telewizji liniowej, bibliotek VOD i platform streamingowych, takich jak HBO GO, Netflix lub Amazon Prime Video.

Play w 2019 r.: najważniejsze dane operacyjne:

15,3 mln raportowanych klientów i 12,9 mln aktywnyc h klientów (odpowiednio +1,7% i +2,2% r/r);

raportowanych h klientów (odpowiednio +1,7% i +2,2% r/r); na koniec 2019 r. udział klientów kontraktowych na poziomie 65,5% (-0,2pp r/r), przy nieznacznej poprawie wskaźnika rezygnacji r/r do 0,75%;

średnie ARPU wzrosło w IV kw. do poziomu 33,0 zł (+1,7% r/r) oraz do 32,8 zł (+1,5% r/r) w całym 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 41%;

(+1,7% r/r) oraz do 32,8 zł (+1,5% r/r) w całym 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 41%; 32,2 tys. klientów usługi PLAY NOW TV BOX uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.;

uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.; na koniec grudnia działało 7 868 stacji bazowych (+12,4% r/r), w całym 2019 r. uruchomiono 865 nowych stacji bazowych;

(+12,4% r/r), w całym 2019 r. uruchomiono 865 nowych stacji bazowych; zasięg 4G LTE osiągnął 98,7% populacji kraju (+2,0 pp r/r) natomiast 37% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 48,3% populacji kraju,

Play w 2019 r.: najważniejsze dane finansowe:

przychody w całym 2019 r. wyniosły 7 041 mln zł (+2,9% r/r). W IV kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 800 mln zł (-0,4% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 5,6%, skompensowanemu z nadwyżką przez spadek sprzedaży towarów o 13%,

(+2,9% r/r). W IV kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 800 mln zł (-0,4% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 5,6%, skompensowanemu z nadwyżką przez spadek sprzedaży towarów o 13%, skorygowana EBITDA w 2019 r. wyniosła 2 436 mln zł (+12,8% r/r). Skorygowana EBITDA osiągnęła w IV kw. 570 mln zł (+6,5% r/r), głównie dzięki poprawie marży na usługach o 87 mln zł,

w 2019 r. wyniosła (+12,8% r/r). Skorygowana EBITDA osiągnęła w IV kw. 570 mln zł (+6,5% r/r), głównie dzięki poprawie marży na usługach o 87 mln zł, zysk netto w 2019 r. wzrósł do 867 mln zł (+16,4% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę EBITDA, częściowo skompensowaną wyższymi kosztami amortyzacji i podatku dochodowego,

w 2019 r. (+16,4% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę EBITDA, częściowo skompensowaną wyższymi kosztami amortyzacji i podatku dochodowego, zysk netto w IV kw. spadł do 166 mln zł (-17,7% r/r), odzwierciedlając głównie wyższe koszty podatku dochodowego,

w 2019 r. gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 848 mln zł (+11,7% r/r) i 214 mln zł w IV kw. (-11,5% r/r) w związku z rozbudową i modernizacją sieci radiowej i szkieletowej Play, a także kapitalizacją kosztów urządzeń klienckich do mobilnego dostępu szerokopasmowego oraz PLAY NOW TV BOX,

(+11,7% r/r) i 214 mln zł w IV kw. (-11,5% r/r) w związku z rozbudową i modernizacją sieci radiowej i szkieletowej Play, a także kapitalizacją kosztów urządzeń klienckich do mobilnego dostępu szerokopasmowego oraz PLAY NOW TV BOX, na koniec grudnia dług netto do skorygowanej EBITDA spadł do 2,72x, wobec 3,11x na koniec 2018 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo wypłaconej w II kw. dywidendy w kwocie 368 mln zł oraz nakładom pieniężnym w kwocie 330 mln zł na przejęcie Grupy 3S w III kw.

Co w 2020? Sieć 5G i oferta stacjonarnych usług szerokopasmowych

Jean Marc Harion, Prezes P4, przekonuje, że rok 2020 będzie rokiem 5G. Play jest w pełni gotowy, by rozpocząć wdrażanie nowego standardu. Oferowane przez Fioletowych sieć „5G Ready” obejmuje już prawie 50% populacji, Play rozpoczął aktualizację do wersji 5G Legacy na częstotliwości 2,1 GHz w Trójmieście i 16 dodatkowych miastach. Operator czeka jednocześnie na warunki aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, które będą kluczowe dla dalszego rozwoju zasięgu 5G i prędkości transmisji danych.

Prezes P4 poinformował też, że PLAY zdecydował się na przygotowanie wydzielenia swojej obecnej i przyszłej pasywnej infrastruktury sieciowej oraz utworzenia do jej obsługi dedykowanej spółki zależnej („TowerCo"). Po drugie, w ramach Friendly User Trial operator zaoferował pierwszym klientom ofertę stacjonarnych usług szerokopasmowych, która zostanie wdrożona komercyjnie w pierwszej połowie 2020 r.

Rozbudowa własnej sieci do docelowo 9 500 stacji bazowych na koniec 2021

