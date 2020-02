Play ma wreszcie telefon obsługujący jego 5G

Sieć Play w styczniu ruszyła ze swoim prawdziwym 5G. Sęk w tym, że do tej pory nie było telefonów kompatybilnych z usługą. Zmienia to gorąca nowość firmy LG.

Było 5G Ready, czas na prawdziwe 5G w Play

Zaczęło się od pilotażu w Gdyni, by już w lutym, po otrzymaniu niezbędnych zgód, Play mógł ogłosić szczegółowe plany rozwoju oferty komercyjnej. Do końca lutego sieć dotrze ze swoim zasięgiem 5G do 16 miast, a 500 nadajnikami obejmie 5 największych metropolii i 11 mniejszych miejscowości.

Od samego początku problemem był jednak sprzęt. Współdzielenie częstotliwości 2100 MHz dla LTE i 5G to bowiem nowość na rynku, którą dodatkowo sprzęga tzw. kotwica 1800 MHz. W chwili ogłoszenia startu świadczenia usług, nie istniały jeszcze telefony obsługujące 5G sieci Play.

LG chwali się, że jego LG V60 obsłuży każdą polską sieć 5G

Nie czekając na jutrzejszą konferencję sieci Play (będziemy na niej), zapytaliśmy przedstawicieli sieci Play i LG, czy LG V60 poradzi sobie również z nietypowymi wymaganiami 5G Fioletowych. Odpowiedź brzmi tak!

Wszystko za sprawą najnowszego SoC Qualcomm Snapdragon 865 i zintegrowanego z nim modemu 5G Snapdragon X55. Chip ten oferuje współdzielenie zasobów sieci 4G i 5G w praktycznie dowolnej kombinacji i może się teoretycznie rozpędzać do nawet 7,5 Gb/s. Tego ostatniego raczej prędko nie zobaczymy, ale nie da się ukryć, że LG V60 kryje w sobie duży zapas technologii.

A Samsung na to...

Oferowane w Europie Samsungi Galaxy S20/S20+/S20 Ultra nie mają Snapdragonów 865, tylko autorskie chipsety producenta z serii Exynos 990. Oznacza to, że polscy użytkownicy telefonów nie dostaną kompatybilnego z 5G sieci Play modemu Snapdragon X55, lecz zintegrowany z chipsetem modem Exynos 5123.

Sieć Play jednak uspokaja - najnowsze flagowce Samsunga też udźwigną fioletowe 5G. Wymagana jest do tego co prawda łatka w oprogramowaniu, ale to tylko kwestia czasu. Pełną gotowość ogłosił póki co tylko LG. Po nim prawdopodobnie chwalić będą się nią też inni producenci telefonów uzbrojonych w Snapdragona 865, z Xiaomi Mi10 5G na czele.

Zobacz: Samsung Galaxy S20 - polska cena i pierwsze wrażenia

Zobacz: Xiaomi Mi 10 zaprezentowany. Specyfikacja bez kompromisów

Cena i dostępność LG V60 w Play

Wiemy póki co, że na 100% LG V60 będzie dostępny w Polsce, co nie było takie znowu oczywiste patrząc na historię serii V producenta. Sieć Play jeszcze nie zapowiadała tej nowości w swoich cennikach i musimy poczekać na oficjalny komunikat.

Źródło zdjęć: LG

Źródło tekstu: wł