LG V60 ThinQ 5G zaprezentowany: nagrywanie 8K, dźwięk Hi-Fi, Dual Screen, MIL-STD 810G

Firma LG oficjalnie zaprezentowała flagowy model LG V60 ThinQ 5G. Smartfon poza wsparciem dla sieci 5G działających w Polsce wyróżnia się nagrywaniem wideo w 8K i dźwiękiem w jakości studyjnej. Zapewnia też doskonałą wydajność oraz wysoki poziom odporności – IP68 i MIL-STD 810G.

LG V60 ThinQ 5G to jeden z tych ponad 70 smartfonów, które wykorzystują układ Snapdragon 865, ale zalety tego modelu nie ograniczają się do wysokiej wydajności. Producent postawił na funkcje wideo i dźwiękowe.

LG V60 ThinQ 5G – wideo 8K i dźwięk Hi-Fi

Telefon V60 ThinQ 5G jest pierwszym urządzeniem LG, które nagrywa filmy w rozdzielczości 8K, a producent przekonuje, że nagrania wyglądają jak wykonane za pomocą profesjonalnej kamery. Główny aparat ma rozdzielczość 64 Mpix i została w nim zastosowana technologia łączenia pikseli (Pixel Binning) do rozdzielczości 16 Mpix. Towarzyszy mu drugi aparat - 13 MPix z obiektywem superszerokokątnym – oraz Z Camera, czyli nadajnik/odbiornik ToF.

Jednak nie tylko jakość obrazu ma być atutem tego modelu. Producent przekonuje, że V60 ThinQ 5G został wyposażony w zaawansowane technologie zapewniające znakomitą jakość dźwięku. Są to przede wszystkim cztery zupełnie nowe mikrofony, które umożliwiają nagrywanie dźwięków dochodzących z różnych kierunków, a tym samym uzyskanie realistycznych efektów audio niezależnie od otoczenia.

LG V60 ThinQ 5G wykorzystuje także funkcję Voice Bokeh, która wyodrębnia głosy użytkowników z odgłosów tła, dzięki czemu twórcy nagrań mogą skupić się na pierwszym planie, redukując jednocześnie nadmierne szumy. Do tego smartfon jest wyposażony w procesor dźwięku LG 3D Sound Engine, który po raz pierwszy został użyty w telewizorach OLED firmy LG. To rozwiązanie rozpoznaje rodzaje treści i na tej podstawie optymalizuje dźwięk tak, aby uzyskać jakość zbliżoną do kinowej. LG V60 ThinQ 5G otrzymał ponadto 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad, ma też tradycyjne złącze audio jack 3,5 mm.

LG V60 ThinQ 5G – także z Dual Screen

Obudowa V60 ThinQ 5G łączy metal i szkło, ale jednocześnie zapewnia zgodność z normą IP68 (odporność na pył i wodę), spełnia także wymogi określane przez testy MIL-STD 810G.

Smartfon wyposażony jest w ekran P-OLED FullVision o przekątnej 6,8 cala, proporcjach 20,5:9, rozdzielczości Full HD+. W tym modelu również można zastosować dodatkowy ekran LG Dual Screen wyposażony w identyczny wyświetlacz, jak ten w smartfonie. Dzięki temu możliwe jest podwojenie dostępnej powierzchni ekranu, co ułatwia pracę wielozadaniową i sprawdza się w grach i multimediach. Ponadto użytkownicy mogą skonfigurować 2,1-calowy, zewnętrzny wyświetlacz modułu LG Dual Screen, tak, aby były na nim stale widoczne najważniejsze informacje.

Układ Snapdragon 865 połączony jest modemem 5G Snapdragon X55, a całość wspiera pamięć RAM o wielkości 8 GB. Urządzenie bez kompleksów może więc konkurować z innymi topowymi modelami, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Smartfon LG V60 ThinQ 5G zostanie wprowadzony na kluczowe rynki Ameryki Północnej, Azji i Europy, pojawi się również w Polsce.

Podstawowe dane techniczne LG V60 ThinQ 5G

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865 z modemem 5G Snapdragon X55,

Wyświetlacz: 6,8 cala, P-OLED FullVision 20,5:9 FHD+ (2460 x 1080 / 395 pikseli na cal), wsparcie dla HDR10+,

Pamięć: 8 GB pamięci RAM / 128 GB lub 256 GB pamięci ROM / karta microSD maks. 2 TB,

Aparat: tylny – 64 MPix z obiektywem standardowym (f/1,8 / 0,8 μm / 78˚) + 13 MPix z obiektywem superszerokokątnym (f/1,9 / 1,0 μm / 117˚) + aparat Z Camera

(nadajnik/odbiornik ToF),

Przedni aparat: 10 MPix z obiektywem standardowym (f/1,9 / 1,22 μm / 72,5˚),

Bateria: 5000 mAh, szybkie ładowanie Qualcomm Quick Charge 4+,

System operacyjny: Android 10,

Wymiary: 169,3 x 77,6 x 8,9 mm,

Masa: 214 g,

Sieć komórkowa: 5G / LTE / 3G / 2G,

Łączność: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, ax / Bluetooth 5.1 / NFC / gniazdo USB typu-C (kompatybilne z USB 3.1),

Zabezpieczenia biometryczne: czytnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem,

Kolory: niebieski, biały,

Inne: głośniki stereo, 4-kanałowe mikrofony, 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad, procesor dźwięku LG 3D Sound Engine, zgodność z normą MIL-STD 810G, kategoria ochronna IP68 – odporność na wodę i pył ,LG Pay, radio FM.

