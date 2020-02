Gamingowy iQOO 3 już bez tajemnic: 5G, Snapdragon 865, ładowanie 55 W, dodatki dla graczy...

Nie ustaje wysyp nowości na „wirtualnych targach MWC”. Odwołanie barcelońskiego święta technologii nie oznacza, że producenci schowali swoje smartfony na lepszą okazję. I tak oto kolejna premiera przynosi gamingowy model iQOO 3 z 5G.

Wywodząca się z vivo gamingowa marka iQOO nie jest może szczególnie rozpoznawalna w Europie, a zwłaszcza w Polsce, ale wobec takiego urządzenia trudno przejść obojętnie. IQOO 3 pokazuje też niesamowity potencjał niewielkich, chińskich marek, które opracowują coraz ciekawsze konstrukcje, w niczym nieustępujące produktom największych graczy rynku.

IQOO 3 – z 5G i tylko z LTE

iQOO 3 to smartfon skierowany do mobilnych graczy, ale sprawdzi się w każdym zastosowaniu. Zastosowany w nim ekran to Super AMOLED o przekątnej 6,44 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ (2400 × 1080). W szkło wtopiony jest czytnik linii papilarnych, zaś w prawym górnym rogu w wycięciu ulokowany został aparat do selfie. Jasność ekranu wynosi aż 1200 nitów, odświeżanie warstwy dotykowej sięga 180 Hz, ale obrazu zaledwie 60 Hz – tu smartfon ustępuje konkurencji. Na pocieszenie otrzymujemy pełne pokrycie skali kolorów DCI-P3 oraz wsparcie dla HDR10+. Tył iQOO 3 chroni szkło Gorilla Glass 6.

Wybór układu Snapdragon 865 w takim smartfonie nie powinien dziwić, ale ponadstandardowym dodatkiem, wiążącym się z gamingowych charakterem sprzętu, jest system chłodzenia cieczą wykorzystujący między innymi włókno węglowe i dwa dwuwarstwowe grafitowe radiatory. Dzięki połączeniu tych rozwiązań temperatura podczas grania może być obniżona nawet o 12 stopni C. Za wydajność pracy urządzenia odpowiada też pamięć RAM typu LPDDR5 - 8 lub 12 GB – a na instalacje gier użytkownik otrzyma 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1.

Wygodę w grach zapewniają także umieszczony na bocznej ramce dwa przyciski Monster Touch Buttons, które mają ułatwiać sterowanie w grach. Komfort rozgrywki zwiększa także wibracja 4G oraz rogramowe tryby Ultra Game i MultiTurbo.

Funkcje sieciowe i łączności zapewnia 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, i USB C. Jest także wersja bez modemu 5G, zapewniająca tylko łączność LTE. Producent obiecuje także ponadprzeciętne właściwości dźwiękowe, za co ma odpowiadać chip Hi-F AK4377A i wsparcie dla Hi-Res audio. Nie zabrakło wyjścia jack 3,5 mm.

Poczwórny aparat to połączenie matryc 48 Mpix (Sony IMX582, f/1,79), 13 Mpix (tele, zoom cyfrowy 20x), 12 Mpix (szeroki kąt 120 stopni) i 2 Mpix (aparat makro). Przedni aparat ma 16 Mpix.

Bateria 4440mAh może być zasilana ładowarką 55 W FlashCharge, która ma pozwolić na osiągnięcie 50% stanu akumulatora w zaledwie 15 minut.

Całością zarządza Android 10 z interfejsem iQOO UI 1.0.

iQOO 3 i iQOO 3 5G są dostępne w kolorach pomarańczowym Volcano Orange, srebrnym Quantum Silver i czarnym Tornado Black. IQOO 3 4G z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci ma być dostępny za równowartość 2040 zł. Model iQOO 3 5G z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wyceniony został na równowartość 2475 zł. Urządzenie dostępne będzie od 4 marca m.in. na stronie producenta.

