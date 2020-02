Realme X50 Pro 5G oficjalnie zadebiutował. Wchodzi do sprzedaży w Europie!

Firma Realme oficjalnie zaprezentowała obiecywany już od jakiegoś czasu smartfon X50 Pro 5G. Urządzenie zapowiada się jako jeden z ciekawszych modeli flagowych z 5G, świetnym ekranem, potężną mocą i interesującym aparatem. Model ten widnieje już na europejskiej stronie producenta, więc powinien być wkrótce dostępny w wysyłce do Polski.

Nowy smartfon firmy Realme, siostrzanej firmy Oppo, to lepiej wyposażona, globalna wersja modelu Realme X50 5G, który w styczniu zadebiutował w Chinach. O ile tamten telefon nie jest skierowany na światowe rynki, to wariant Pro przeznaczony jest do nieograniczonej dystrybucji w różnych regionach świata. W pierwszej kolejności Realme X50 Pro 5G zadebiutował w Indiach, ale jego opis widnieje też na europejskiej stronie producenta, skąd można zamawiać smartfony do Polski.

Realme X50 Pro 5G – specyfikacja

Realme X50 Pro 5G to smartfon z ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,44 cala, rozdzielczości Full HD+, jasności 1000 nitów i odświeżaniu 90 Hz. Zapewnia wsparcie dla HDR10. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 5, a pod jego powierzchnią znalazł się czytnik linii papilarnych. W górnej części, po lewej stronie dostrzeżemy podwójne wycięcie na dwa obiektyw aparatu selfie.

Chiński model bez „Pro” w nazwie pod względem odświeżania wypada trochę lepiej, bo oferuje aż 120 Hz, ale jest to matryca IPS. Pomijając ten szczegół, pozostałe parametry to już wyraźny skok wydajnościowy.

Sercem Realme X50 Pro 5G jest układ Snapdragon 865 połączony z modemem 5G Snapdragon X55. Przed przegrzewaniem się smartfonu chroni system chłodzenia parowego. Układ SoC otrzymał do pomocy 6 GB, 8 GB lub nawet 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5. Na zapis danych przewidziano 128 GB lub 256 GB pamięci UFS 3.0 z technologiami TurboWrite i Host Performance Booster, które zapewniają prędkości zapisu 760 MB/s i odczytu 1900 MB/s.

W specyfikacji znajdziemy także NFC ze wsparciem Google Pay, Bluetooth 5.0, USB C, Wi-Fi 6, głośniki stereo i wyjście audio 3,5 mm.

Na podłużnej wyspie z tyłu obudowy znalazło się miejsce na cztery aparaty. Główny wyposażony został w matrycę Samsung ISOCELL GW1 o rozdzielczości 64 Mpix i przysłonie f/1,8. Sensor pracuje w układzie Tetracell (4 w 1), czyli wyjściowy format obrazu to 16 Mpix. Aparat pozwala na nagrywanie wideo 4K 30 kl./s. Drugi aparat, szerokokątny, to połączenie matrycy 8 Mpix z obiektywem 119 stopni o przysłonie f/2,3. Jest też aparat z teleobiektywem – 12 Mpix, f/2,5, zapewniający optyczny zoom 2x i hybrydowy 20x, a całość uzupełnia czarno-biały czujnik głębi 2 Mpix f/2,4.

W ekranowym wycięciu znalazły się natomiast aparaty 32 MPix (Sony IMX616) i szerokokątny 8 Mpix.

Bateria Realme X50 Pro 5G ma pojemność 4200 mAh i wspiera szybkie ładowanie 65 W SuperDart. Naładowanie akumulatora do pełna ma trwać zaledwie 35 minut, a już po 20 minutach wskaźnik baterii pokaże 60%, co pozwoli na używanie smartfonu przez cały dzień. Smartfon zgodny jest także z innymi standardami szybkiego ładowania: 18 W Quick Charge/Power Delivery i 30 W VOOC 4.0.

Smartfonem Realme X50 Pro 5G zarządza Android 10 z własnym interfejsem producenta - Realme UI.

Telefon jest już dostępny w sprzedaży w Indiach, ale ma też wejść na inne rynki, w tym na nasz kontynent. Ceny dla Europy wyglądają następująco:

6 GB RAM + 128 GB - 599 euro ( 2572 zł ),

), 8 GB pamięci RAM + 128 GB - 669 euro ( 2872 zł ),

), 12 GB RAM + 256 GB - 749 euro (3216 zł).

