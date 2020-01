Realme X50 5G oficjalnie zaprezentowany. Ekran 120 Hz, łączność 5G, ładowanie VOOC 4.0

Firma Realme zaprezentowała swój pierwszy smartfon 5G – zapowiadany już od dłuższego czasu model Realme X50 5G. Urządzenie łączy ciekawą specyfikację z przystępną ceną. Od dziś jest już dostępne w sprzedaży.

Zapowiedzi dotyczące Realme X50 5G pojawiały się już od miesiąca, w końcu jednak koniec przecieków i domysłów – cała specyfikacja tego modelu została ujawniona oficjalnie, a smartfon trafił do sprzedaży. Na razie tylko w Chinach.

Realme X50 5G to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6.57 cala, rozdzielczości Full HD+, proporcjach 20:8 i co zasługuje na szczególną uwagę – o doskonałym odświeżaniu 120 Hz. Pod obudową znajdziemy układ Snapdragon 765G z grafiką Adreno 620 wspierany przez 6, 8 lub nawet 12 GB pamięci RAM w najbogatszej wersji, natomiast na pliki i aplikacje użytkownik dostaje 128 lub 256 GB pamięci UFS 2.1. Nie ma jednak złącza kart pamięci ani wyjścia audio 3,5 mm.

Wykorzystanie układu Snapdragon 765G oznacza też, że Realme X50 5G wyposażony jest w modem Snapdragon X52 zapewniający łączność 5G SA/NSA w pasmach milimetrowym i sub-6 GHz oraz z wykorzystaniem funkcji DSS (Dynamic Spectrum Sharing), która umożliwia dynamiczne współdzielenie pasm sieci 4G i 5G. Maksymalna teoretyczna prędkość, jaką smartfon może uzyskać w 5G, to 3,7 Gbps. Wśród funkcji komunikacyjnych nie zabrakło Wi-Fi ax (Wi-Fi 6) działającego w pasmach 2,4/ 5,1 / 5,8 GHz, Bluetooth 5.0 i NFC.

Interesująco przedstawia się też część fotograficzna Realme X50 5G. Z tyłu znajdziemy cztery aparaty. Główny ma 64 Mpix i optykę f/1,8, kolejny to matryca 12 Mpix z teleobiektywem f/2.5 zapewniającym zoom optyczny 2x, trzeci pozwala na robienie zdjęć szerokokątnych 8 Mpix (f/2,3), a ostatni to aparat makro 2 Mpix (f/2,4). Smartfon umożliwia także nagrywanie wideo 4K 30 kl./s i Full HD 60 kl./s. Z przodu znajduje się z kolei podwójny aparat 16 Mpix i 8 Mpix.

Smartfony 5G wymagają solidnych baterii i tu producent postawił na akumulator 4200 mAh z szybkim ładowaniem VOOC 4.0 o mocy 30 W, które ma pozwolić zasilić baterię smartfonu do 70% w 30 minut. Niestety, zabrakło ładowania bezprzewodowego.

Smartfonem zarządza Android 10 z nakładką Realme UI (Color OS 7.0).

Realme X50 5G od dziś jest już dostępny w sprzedaży w Chinach. Ceny na tamtejszym rynku są całkiem atrakcyjne. Podstawowa wersja 8 GB / 128 GB kosztuje 2499 juanów (1370 zł), natomiast topowy wariant 12 GB / 256 GB oznacza wydatek 2999 juanów (1642 zł). W Europie te ceny byłyby oczywiście wyższe, ale nawet i u nas smartfon należałby do najtańszych modeli z 5G. Pytanie, czy Realme X50 5G w ogóle pojawi się na naszym kontynencie… Jest w sumie na to szansa, odkąd producent otworzył swój europejski sklep internetowy z wysyłką również do Polski.

