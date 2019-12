Telefony Realme będą pokazywać reklamy

​ ​ Co zrobić by sprzedawać urządzenia tanio, ale jednocześnie dalej zarabiać? Przed takim wyborem stanął również Realme. Rozwiązanie niekoniecznie spodoba się wszystkim użytkownikom.

Realme wpadł na pomysł by lokować reklamy w swoich telefonach. Już niedługo będą się one ukazywać w wybranych miejscach. Jednocześnie chińska marka zapewnia, że mimo tego nasze dane będą dobrze chronione i nie ma się co obawiać o prywatność. Realme jednak za wszelką cenę unika słowa reklama i mówi o sugestiach. Będą się one pojawiały na urządzeniach mających minimum ColorOS 6.

Te sugestie będzie można jednak wyłączyć w ustawieniach dodatkowych telefonu. Realme tłumaczy jednak, ze reklamy są konieczne dla utrzymania linii biznesowej.

Zobacz Wiemy kiedy pojawi się opaska Realme

Źródło tekstu: realme